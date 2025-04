Arthur Scherer supera problemas e celebra mais um pódio na Copa Truck

Com dois quatros lugares na etapa disputada em Londrina (PR), Arthur Scherer voltou a celebrar pódio em sua temporada de estreia na Copa Truck. Agora já são dois em duas etapas, o que coloca o piloto da ASG Motorsport na quarta colocação do campeonato da categoria ELITE, empatado com o terceiro colocado, com 56 pontos, e a 16 pontos do líder. A conquista do pódio foi muito celebrada, especialmente pelos problemas de ordem mecânica enfrentados ao longo das duas corridas.

“No geral foi um bom final de semana, mas poderia ter sido bem melhor. Na sexta-feira estava com um problema da engrenagem do câmbio que fazia perder muito tempo na troca de marchas, além de forçar demais o braço. Nas corridas, apareceu uma falha nos momentos em que precisava de pressão do turbo. Cheguei a escalar para a segunda posição, mas não conseguia manter e fui ficando. Triste, porque o caminhão estava bem ajustado e tínhamos ritmo para vencer a prova, mas feliz pelo pódio e pelos pontos somados para o campeonato”, analisou o piloto que tem o patrocínio da Tecfil, Frum e Scherer Auto Peças.

Outro piloto da ASG Motorsport que disputa a ELITE é Pedro Perdoncini. Ele liderou boa parte da corrida 1, mas teve problemas de motor e precisou abandonar a corrida.