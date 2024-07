Ainda com dois jogos para cumprir, Kleina quer encerrar Série D “de forma honrosa”

Sem efetividade! Esse foi o resumo da entrevista do técnico do FC Cascavel, Gilson Kleina, ao pedir “desculpas” para torcida aurinegra após a derrota por 3 a 0, em casa, diante do Barra (SC) que, efetivamente” eliminou a Serpente de Série D do Brasileirão 2024. Agora, restando ainda dois jogos para encerrar a participação do FC Cascavel, Kleina disse que é preciso terminar de “forma honrosa”. “Temos que ser responsáveis nestes dois jogos e terminar [a participação] da melhor forma possível”, completou o técnico.

Kleina lamentou o fato de a equipe criar boas oportunidades, mas não chegar ao gol e as vitórias nos dois últimos jogos, fundamentais para manter viva a esperança de classificação para a segunda fase. De acordo com o técnico, com mais de 40 dias no comando da equipe, “trabalhamos sempre com a corda esticada”, “sem gordura”, com cada partida sendo uma decisão. “Por que hoje seja um dia triste, temos que pensar como alavancar o Cascavel; como estruturar o Cascavel. A reorganização é uma parte importante porque a estruturação de uma equipe é fundamental para os objetivos do ano”, disse o técnico que, apesar da eliminação, elogiou o projeto da diretoria do FC Cascavel que “precisa ser consolidado”.

FC Cascavel ainda enfrena o Cianorte, líder do grupo, fora, e o Avenida, em casa, na última rodada.