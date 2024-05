Horóscopo do dia 9 de maio

ÁRIES

O céu anuncia uma ótima fase para o seu bolso. Sol e Lua se unem na sua casa das finanças e anunciam um período de muita sorte para você neste setor. Você pode ter boas ideias ou boas oportunidades de aumentar seus ganhos.

TOURO

As coisas podem não sair exatamente como você planejou no início do dia. A Lua sinaliza desafios no trabalho ou em relação há algo muito desejado. Procure encarar os obstáculos com leveza. No romance, você vai usar todo o seu charme para envolver seu amor. Só evite impor demais as suas vontades: saiba ceder.

GÊMEOS

Cautela e discrição são as palavras de ordem para você nesta quinta-feira. Sol e Lua continuam na Casa 12 e incentivam você a adotar uma postura mais quieta a reservada. Procure observar melhor o que acontece à sua volta e tente seguir os conselhos da sua intuição.

CÂNCER

A Lua em quadratura com Saturno alerta que você pode ser forçado a repensar alguns objetivos e até abrir mão de um projeto que tem para o seu futuro. Mudanças quase sempre são difíceis, mas será mais fácil lidar com elas se você conseguir desapegar e, simplesmente, seguir adiante.

LEÃO

O Sol acentua o lado mais ambicioso do seu signo e você fará o que estiver ao seu alcance para se destacar na multidão. No trabalho, vai usar todo seu potencial para provar aos chefes que merece novas oportunidades. Pode até conquistar uma posição melhor no emprego, porque o céu indica um momento de conquistas e realizações para você.

VIRGEM

Sol e Lua continuam brilhando intensamente na sua Casa do Conhecimento e você terá muita facilidade para aprender coisas novas. É um bom momento para estudar, ainda mais se você estiver se preparando para algum tipo de teste ou concurso. O dia também é favorável para resolver questões de Justiça.

LIBRA

Confie em seus instintos e siga sua intuição. Conhecer seus pontos fortes e aqueles aspectos que você ainda precisa evoluir possibilita que você explore melhor as oportunidades e reconheça suas limitações, aceitando o processo de evolução.

ESCORPIÃO

Sol e Lua iluminam a casa da união e inspiram você a trabalhar em equipe para conquistar seus objetivos. Você poderá contar com o apoio dos colegas para agilizar as tarefas e cumprir logo as metas em comum.

SAGITÁRIO

Procure ter cuidado com as palavras ao defender suas ideias no trabalho, pois Saturno na Casa 3 pode fazer você agir e falar de modo muito duro ou autoritário. Só não exagere: respeite seus limites e a sua saúde. Assuntos de casa e família terão prioridade no início da noite.

CAPRICÓRNIO

Sol e Lua brilham intensamente no seu paraíso astral e garantem um momento de alegrias e conquistas para você. Aproveite a maré de sorte para investir nos seus objetivos. Os astros também acentuam seu entusiasmo e bom humor. Se depender de charme e simpatia, seu sucesso nas paqueras está mais do que garantido.

AQUÁRIO

Tensões vão rondar o seu convívio com a família no início do dia e você deve ter muito jogo de cintura para não brigar com os parentes. Tente ser mais flexível. A fase continua muito favorável para quem pode trabalhar em casa, com boas chances de aumentar seus ganhos até o fim do dia.

PEIXES

Lua e Sol se juntam na sua Casa da Comunicação, estimulando as conversas e negociações em todos os setores. Mensagens e encontros virtuais podem animar a paquera: aproveite para conhecer melhor o alvo. A dois, estimule o diálogo e aproveite para fazer planos com seu amor.

MENSAGEM DO DIA

Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a assembléia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: “Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra! Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade.

Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai; com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê.

1 Reis 8:22-24