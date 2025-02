Horóscopo do dia 7 de fevereiro

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Tudo indica que terá vários planos em mente e muitas ideias criativas para colocar seus projetos em ação. Lua e Mercúrio dão um belo incentivo, sinal de que você vai se destacar ainda mais em suas atividades, no trabalho e nos estudos. No amor, a união estará repleta de harmonia.

COR: GOIABA PALPITE: 46, 57, 28

TOURO

A sexta começa com good vibes para quem sonha com progresso e dinheiro no bolso. Seus talentos criativos vão brilhar e podem abrir novas portas para você lacrar e faturar. No amor, você vai querer mais estabilidade e entrosamento.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 14, 31, 15

GÊMEOS

A Lua segue toda linda e poderosa em seu signo e revela que você tem razões de sobra para se entusiasmar! O único detalhe é que há risco de enfrentar perrengue e desentendimento com pessoas mais velhas e conservadoras no ambiente de trabalho. No amor, o romance fica protegido.

COR: VERMELHO PALPITE: 21, 12, 46

CÂNCER

Vai se sair melhor se puder trabalhar ou estudar num cantinho tranquilo e silencioso hoje. Nos assuntos do coração, hoje o seu jeitinho pode estar mais tímido e talvez tenha que se esforçar um pouco mais para quebrar o gelo.

COR: CINZA PALPITE: 02, 45, 27

LEÃO

Os astros estendem o tapete vermelho para você desfilar seu carisma e marcar presença em todo canto, por isso, pode esperar um dia de sucesso nos contatos em geral. O trabalho deve fluir em um clima de camaradagem, mas não convém descuidar do controle financeiro. No romance, o clima é de sintonia pura.

COR: AMARELO PALPITE: 57, 30, 39

VIRGEM

Você contará com o apoio das estrelas para chegar aonde quer. Pode ter ótimas novidades no serviço e também realizar negociações vantajosas. Os assuntos do coração estão no pacote treteiro, ainda bem que depois o clima deve melhorar e possíveis perrenguinhos serão superados.

COR: AMARELO PALPITE: 45, 46, 18