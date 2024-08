Horóscopo do dia 7 de agosto

ÁRIES

As responsabilidades apertam já no início do dia, mas fica sussa, porque o astral vai melhorar e o Sol leonino será seu maior aliado. Seu carisma e criatividade virão à tona, sinal de que vai se destacar! Sintonia total no amor. Cor: CINZA Palpites: 13, 40, 05

TOURO

Saturno alerta que contratempos podem truncar seus planos, por isso, se organize melhor e faça uma coisa de cada vez. Mas os astros garantem que o dia pode ficar perfeito para incrementar seus ganhos. No amor, tensões podem aflorar, mas depois o astral engrena. Cor: LILÁS Palpites: 52, 02, 38

GÊMEOS

Quer começar o dia sem treta e preocupação? Então confie mais em seu taco e vai com calma na alma para não se estressar. As responsabilidades podem pegar no pé, mas o astral muda e tudo deve fluir. O amor conta com harmonia. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 40, 24

CÂNCER

Saturno se estranha com a Lua e revela que perrenguinhos ou imprevistos podem melar o astral nas primeiras horas do dia. Ainda bem que o Sol entra em cena e vai mandar excelentes energias para as suas finanças. O amor deve ganhar estabilidade. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 11, 47, 43

LEÃO

O astral pode ficar meio zoado, e convém abrir o olhão ao lidar com os interesses financeiros. Mas o Sol e Júpiter mandam proteção extra pra você! Eles serão seus maiores aliados e prometem multiplicar sua sorte, simpatia e alegria de viver. Mas as melhores novidades estão previstas para a sua vida amorosa! Cor: VERMELHO Palpites: 25, 43, 18

VIRGEM

Se quer começar o dia sem tretas e preocupações, convém agir com mais paciência, jogo de cintura e diplomacia, viu? A boa notícia é que outros astros prometem turbinar seus dons, seus talentos e seus instintos. Tensões rondam o amor, mas depois tudo vai entrar nos eixos. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 40, 04

LIBRA

A dica é se poupar e cuidar com mais carinho da saúde! Lua e Saturno se estranham no céu e podem deixar sua energia baixa. Mas o Sol virá em seu socorro e promete levantar seu astral. Aproveite a cota extra de disposição para realizar as mudanças que deseja. Ótimas vibes no amor. Cor: BEGE Palpites: 08, 05, 14

ESCORPIÃO

Será preciso ter mais disciplina e deixar os problemas pessoais de lado para conseguir focar. A boa notícia é que Sol e Júpiter prometem um período propício para se destacar e faturar, então, bora batalhar pelas suas ambições. A vida amorosa deve se firmar mais tarde. Cor: ROSA Palpites: 56, 54, 45

SAGITÁRIO

Para ficar longe de zicas e tretas, a recomendação é ir suave na nave e controlar os ímpetos, meu cristalzinho! Os astros alertam que problemas familiares ou financeiros podem causar estresse. Ainda bem que Sol e Júpiter estão de plantão e trazem vibes que vão te favorecer. O amor tá blindado e protegido. Cor: LILÁS Palpites: 13, 22, 23

CAPRICÓRNIO

Eita, Caprica, o clima fica meio tenso, e convém se valer do seu jeitão discreto para não se meter em perrengues ou rolos. A dica é escolher bem as palavras e agir com diplomacia para não se envolver em tretas. O astral no amor deve ficar mais positivo depois do almoço. Cor: PRETO Palpites: 53, 08, 42

AQUÁRIO

Pense mil vezes antes de desembolsar um dinheiro reservado para as continhas ou, o que é pior, passar o cartão no crédito. A boa notícia é que hoje o Sol vai trocar figurinha com Júpiter, favorecendo parcerias e acordos no trabalho e na vida pessoal. No amor, o astral fica pra lá de protegido. Cor: PINK Palpites: 40, 15, 32

PEIXES

Saturno confronta a Lua e deixa o clima tenso nos contatos. Então, é melhor pegar leve nas críticas para não azedar algumas relações. Ainda bem que o Sol vai elevar sua disposição, e dará mais desenvoltura para você lidar com as bagacinhas. No amor, a quarta começa com altos e baixos, mas a paz vai reinar. Cor: VIOLETA Palpites: 50, 59, 14

Mensagem do dia

O Senhor é o seu protetor; como sombra que o protege, ele está à sua direita.

De dia o sol não o ferirá, nem a lua, de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.

Salmos 121: 5-8