Horóscopo do dia 31 de julho

ÁRIES

Você vai precisar de paciência extra logo cedo para não sair por aí falando tudo o que pensa, sem nenhum filtro. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e dá pra aproveitar para trocar ideias e até abrir novas portas. No amor, mantenha o astral leve. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 11, 16, 43

TOURO

As finanças serão o grande destaque do dia, mas misturar amizade e dinheiro pode ser a maior cilada, viu? A boa notícia é que há chance oficial de encher o bolso, por isso, pode ser interessante se concentrar no serviço de rotina. No amor, pegue leve com o ciúme! Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 44, 53, 42

GÊMEOS

Você vai contar com vibes maravilhosas dos astros para sair da rotina, tentar algo diferente ou colocar as suas habilidades em prática. A comunicação também segue em alta e você pode usar a conversa para conquistar seus objetivos! O amor fica mais leve. Cor: AMARELO Palpites: 10, 16, 27

CÂNCER

A Lua segue infernizando seu astral, e reserva alguns desafios. Estudos e os planos para uma viagem talvez precisem de ajustes e atenção extra. Vale seguir sua intuição para uma boa oportunidade de ganhar dinheiro extra. No amor, curta no sossego. Cor: PRETO Palpites: 31, 23, 40

LEÃO

Você tem tudo para fechar o mês correndo atrás de sonhos que parecem um pouco descolados da realidade, então é melhor ter cuidado! Ainda bem que o astral melhora rapidinho e os amigos estarão ao seu lado para o que precisar. O amor segue protegido. Cor: BRANCO Palpites: 52, 47, 43

VIRGEM

Você começa o dia com mais ambição, mas pode se envolver em atritos com pessoas próximas se não pegar mais leve nas críticas. Ótimo dia para mostrar serviço e causar boa impressão, mas sem sair por aí contando as suas ideias para qualquer um. No amor, cuidado com as cobranças. Cor: ROSA Palpites: 38, 20, 25

LIBRA

Seu lado sociável segue em alta! Mas, antes de curtir, talvez seja preciso um pouco mais de foco nas tarefas…, mas o clima melhora ao longo do dia, e podem surgir oportunidades para espantar a mesmice. Seu jeito alegre vai deixar o amor ainda melhor. Cor: VERMELHO Palpites: 54, 27, 16

ESCORPIÃO

O dia começa um pouco tenso. Vale refletir sobre algumas coisas e encerrar um ciclo que já não tem mais espaço em sua vida. Aproveite para se desapegar, inclusive de relacionamentos que não contribuem para você. No amor, o desejo pega fogo! Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 41, 32

SAGITÁRIO

O dia começa um pouco tenso, mas ainda bem que o astral melhora rapidinho e os relacionamentos recebem as melhores vibes! Planos para viagem ou contato com alguém de fora conta com a proteção das estrelas. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 18, 57

CAPRICÓRNIO

O seu foco segue voltado para os assuntos profissionais nesta quarta, Caprica, mas manter a atenção nas tarefas pode ser um desafio. E a saúde também precisa de alguns cuidados, viu? O amor pode surpreender. Cor: BRANCO Palpites: 47, 38, 54

AQUÁRIO

As finanças precisam de um cuidado extra, porque a chance de exagerar nos gastos é real! Ainda bem que a sorte deve sorrir, e as estrelas vão enviar ótimas vibes para a vida profissional. O seu carisma segue a mil por hora no amor. Cor: AZUL Palpites: 16, 47, 34

PEIXES

A relação com a família pede mais de paciência. Não vale a pena bater o pé e, se usar a diplomacia, fica mais fácil manter a paz em casa. Lembranças do passado podem surgir quando menos se espera e despertar saudades. O amor segue bem. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 40, 22, 05

Mensagem do Dia

Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.

Efésios 3:16-19