Horóscopo do dia 28 de fevereiro

ÁRIES

Em harmonia com Marte, a Lua vai mandar um baita impulso para você agilizar seus interesses, colocar a casa em ordem. Já no trabalho, deve render mais em atividades que possa fazer sem pressa e pressão. Nos assuntos do coração, não vai faltar chamego e conexão.

COR: ROSA PALPITE: 54, 56, 20

TOURO

O cenário tá redondinho para você ir atrás do que idealiza e alcançar seus objetivos. De quebra, tudo indica que terá colaboração de amigos e pessoas queridas para chegar aonde quer. No romance, astral de companheirismo e realização marcam o último dia de Fevereiro.

COR: CINZA PALPITE: 50, 58, 31

GÊMEOS

Sextou, fevereiro praticamente acabou, mas hoje vai ser difícil se desligar das ambições profissionais e financeiras. Aproveite para pegar firme no trabalho e dar o seu melhor, pois as chances de crescimento e progresso são nítidas. Nos assuntos do coração, planos para o futuro ganham impulso agora.

COR: AMARELO-OURO PALPITE: 55, 10, 01

CÂNCER

Hoje o cenário tá redondinho em todos os assuntos e vai sobrar energia boa para você consolidar vitórias no trabalho, nas finanças e na vida pessoal. Novos horizontes despontam neste finalzinho de mês e ele deve terminar em grande estilo, No amor, a sintonia será de corpo, mente e alma.

COR: MAGENTA PALPITE: 46 16, 43

LEÃO

Os interesses que dizem respeito ao bolso vão concentrar as atenções neste finalzinho de fevereiro, mas tudo indica que você vai fechar o mês com saldo positivo. Aproveite o incentivo dos astros para encerrar todos os assuntos que estão precisando de um ponto final. No lado amoroso, sua sensualidade e seu carisma estarão de plantão.

COR: VERDE PALPITE: 33, 04, 59

VIRGEM

A Lua segue no lado oposto do seu Horóscopo e fecha parceria com vários astros, trazendo energias generosas. Além disso, Marte revela que hoje as amizades terão papel importante em sua vida. Na paixão, os laços de afeto se fortalecem e o romantismo deve aumentar;

COR: ROXO PALPITE: 48, 54, 30