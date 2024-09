Horóscopo do dia 26 de setembro

A Lua aumenta sua popularidade e seu lado sociável, mas também avisa que a sua ambição tem tudo para dar aquele gás. Foque no trabalho para tirar o melhor proveito dessa energia e não deixe que as distrações atrapalhem o serviço, tá? No amor, reforce sua autoconfiança! Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 43, 07, 02

Com a Lua ainda infernizando o seu astral, você vai querer ficar no seu canto, e talvez não tenha tanta facilidade para interagir com os outros. Mas pode ter a sua chance de conquistar o reconhecimento que merece no trabalho. No amor, reforce a confiança. Cor: PRETO Palpites: 18, 02, 38

A Lua segue em seu signo e protege seus interesses. Você estará em sintonia com as pessoas próximas, e vai dar um show de empatia e carinho. No trabalho, agir em equipe pode ser a melhor pedida, e as relações familiares ficam protegidas. Clima de animação e otimismo no amor. Cor: BEGE Palpites: 14, 08, 23

A Lua segue firme e forte em sua Casa da Fortuna, sinal de que podem surgir boas surpresas para o seu bolso! Mas talvez tenha que controlar melhor seu temperamento se quiser manter seu foco no serviço. Há sinal de momentos fofos no amor. Cor: GOIABA Palpites: 37, 21, 39

As estrelas mandam o papo reto: você conta com uma habilidade extra para se expressar e pode se destacar em tudo o que envolva comunicação! Mas com a chegada de Mercúrio em Libra, o trabalho também vai exigir muito esforço da sua parte. No amor, é hora de abrir o coração! Cor: ROXO Palpites: 21, 54, 30

Os astros enviam ótimas energias para as finanças e pode até rolar uma graninha extra. Mas os assuntos de casa também seguem exigindo atenção, e você pode aproveitar o dia para deixar as tarefas domésticas em dia. A Lua canceriana dá uma mãozinha para o amor. Cor: LILÁS Palpites: 14, 05, 23

ÁRIES O dia começa tenso, e você precisa redobrar a atenção nas comunicações. Depois, assuntos familiares podem concentrar sua atenção. A praticidade para lidar com o que vier pela frente pode render uma grana extra. No amor, tente manter o ciúme sob controle. Cor: PRETO Palpites: 44, 24, 06 TOURO Você vai dar um show […]

ÁRIES O dia promete alguns altos e baixos, sinal de que você vai ter que redobrar o foco no serviço para não se distrair no meio do caminho. Ainda bem que o bom–senso deve falar mais alto! Mas, pode pintar alguns desafios também na saúde. No amor, pegue leve com o ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: […]

ESCORPIÃO

Começar um novo curso ou aprender algo diferente pode ser o que faltava para trazer um pouco mais de animação ao seu dia a dia, bebê! E se depender dos astros, pode esperar momentos divertidos com as pessoas próximas na vida pessoal. Sintonia em alta no amor. Cor: PRATA Palpites: 18, 29, 54

SAGITÁRIO

Bora lá correr atrás das tarefas porque o dinheiro deve entrar, mas não vai cair de presente no seu colo hoje! E com Mercúrio em Libra, você tem as melhores energias para se entender bem com os amigos e correr atrás dos seus sonhos. No amor, controle o ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 15, 32, 60

CAPRICÓRNIO

A Lua favorece os relacionamentos, destacando o seu lado mais sociável e animando o contato com colegas e pessoas queridas. Logo cedo, porém, preste atenção ao seu sexto sentido e escolha bem as palavras, tá? O amor fica protegido pelas estrelas. Cor: CINZA Palpites: 29, 09, 38

AQUÁRIO

Se depender das estrelas, o astral é mais do que favorável para encarar as tarefas que vão surgir pela frente, seja no trabalho ou em casa. Mas as estrelas avisam que o seu sexto sentido fica mais afiado e pode mandar recados importantes. No amor, deixe o bom humor falar mais alto. Cor: VERDE Palpites: 08, 44, 33

PEIXES

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral! É um bom momento para fazer uma fezinha, participar de rifa ou entrar em um sorteio. Mas vale investir no diálogo para garantir uma convivência mais harmoniosa com outras pessoas. O romantismo está no ar no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 52, 25, 34

Mensagem do dia

Agrade-se do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia.

Descanse no Senhor e espere nele; não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios.

Salmos 37: 4-7