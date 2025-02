Horóscopo do dia 26 de fevereiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

As vibes instáveis seguem ativas no período da noite e a ordem é se prevenir. Não convém inventar muita moda porque a Lua fica fora de curso e aponta alguns imprevistos e contratempos. Na paixão, a recomendação é ficar na rotina e curtir o aconchego.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 53, 41, 60

TOURO

Meio da semana e hoje as exigências tendem a aumentar, principalmente na profissão. O astral fica mais favorável pela manhã e não vai faltar traquejo para lidar com as responsabilidades. Até o coração pode ser alvo de perrenguinhos, então, segure a onda e procure dosar bem o nível de sinceridade.

COR: PRETO PALPITE: 59, 04, 33

GÊMEOS

A Lua segue livre e solta e convida você a sair da sua zona de conforto. Oportunidade de emprego em outra empresa ou cidade pode ser o estímulo que faltava para realizar as mudanças que deseja. Talvez não sinta muita vontade de sair, embora possa ter surpresinhas no decorrer da noite no amor.

COR: CEREJA PALPITE: 25, 09, 52

CÂNCER

O momento é indicado para mergulhar em seus interesses, lidar com pesquisas, trabalhos que exigem investigação e capacidade de concentração. Nas relações pessoais, pode ser que esteja mais exigente, mas vai retribuir à altura a atenção que receber. No amor, há tendência de aprofundar os sentimentos.

COR: AMARELO-OURO PALPITE: 10, 48, 03

LEÃO

Você de Leão, seu dom para convencer e agradar estará ativo e acordos vantajosos podem ser feitos, mas dobre a atenção no final da tarde, quando tensões vão aflorar no ambiente profissional. Na paixão, o romance fica favorecido durante o dia, mas o cenário muda à noite e tretas podem marcar presença.

COR: AMARELO PALPITE: 27, 10, 18

VIRGEM

Pra você de Virgem, o momento é propício para tomar iniciativas e colocar as coisas em ordem no serviço. Se procura emprego, pode receber dicas de colegas e pessoas que sabem da sua capacidade. Assuntos do coração ficam estimulados durante o dia, mas podem ser alvos de bagacinhas e imprevistos à noite.

COR: DOURADO PALPITE: 10, 37, 19