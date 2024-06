Horóscopo do dia 25 de junho

ÁRIES

As estrelas se entendem às mil maravilhas e prometem abençoar os relacionamentos. Agir em parceria e com criatividade pode ser a melhor receita para conseguir o que deseja na vida profissional. O amor conta com muito romantismo! Cor: BRANCO Palpites: 41, 33, 35

TOURO

O dia tem tudo para ser muito produtivo, bebê! Você não vai poupar esforços, e seu lado prático também entra em cena, um sinal de eficiência em dobro. Mas não deixe a saúde em segundo plano! O amor talvez precise de alguns sacrifícios. Cor: ROSA Palpites: 32, 22, 06

GÊMEOS

Você vai contar com uma dose extra de sorte, sinal que pode cuidar das tarefas com um pé nas costas e ainda encher o bolso. Aí sim! E sua habilidade para se comunicar, que já é grande, fica ainda mais afiada. Vibes incríveis no amor. Cor: AZUL Palpites: 20, 11, 61

CÂNCER

As estrelas seguem protegendo assuntos de casa, mas o astral fica mais leve. Pode ter boas novas com dinheiro, e no trabalho, seu jeito prático ajuda a lidar com as tarefas e ainda aumenta sua chance de encher o bolso. Boas energias também no amor. Cor: VERDE Palpites: 15, 44, 33

LEÃO

Jogo de cintura e raciocínio rápido serão seus trunfos para lidar com as pessoas. A comunicação também está em alta, mas você terá facilidade para conversar até demais. No amor, seu jeito encantador vai fazer o maior sucesso! Cor: CEREJA Palpites: 54, 34, 09

VIRGEM

As finanças estão protegidas pelas estrelas, e você pode aproveitar para engordar seus recursos! Só seja mais discreta e não fique contando vantagem, tá? No trabalho, a discrição também pode abrir novas portas. No amor, hora de fazer planos. Cor: GOIABA Palpites: 46, 39, 30

LIBRA

Com a Lua brilhando em seu signo, você conta com energia extra para se dedicar a alguns interesses pessoais hoje. As estrelas protegem seus sonhos, e enviam as melhores energias para que eles virem realidade! No amor, seu jeito vai fazer sucesso. Cor: PRETO Palpites: 36, 38, 02

ESCORPIÃO

Agir nos bastidores pode ser uma boa ideia para trabalhar sem se expor demais. E as estrelas ainda te enviam muitas good vibes para deslanchar de vez na carreira. Com tanta coisa acontecendo, talvez o amor fique um pouco de lado. Cor: MAGENTA Palpites: 27, 36, 48

SAGITÁRIO

Você conta com energias maravilhosas para sair da sua zona de conforto! E esse é o momento perfeito para tentar algo diferente na carreira. Se tiver a chance de viajar, melhor ainda! No amor, o astral é leve e bem-humorado. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 04, 41, 05

CAPRICÓRNIO

As estrelas destacam sua ambição, e você pode ter boas oportunidades na carreira. Mostre que dá conta do recado! Algumas mudanças podem surpreender, mas tudo indica que elas serão positivas. No amor, seu carisma vai fazer sucesso! Cor: CREME Palpites: 15, 53, 23

AQUÁRIO

As estrelas enviam ótimas energias para ampliar seus conhecimentos e até viajar, se tiver a chance. No trabalho, aproveite o astral para cuidar de tarefas em equipe, já que terá facilidade para interagir. No amor, vai sobrar descontração e alto-astral. Cor: PINK Palpites: 32, 14, 51

PEIXES

Os astros prometem reviravoltas no trabalho, mas elas serão positivas. Cuidados com a saúde também contam com boas energias, e você pode até abandonar um hábito ou criar uma rotina mais saudável. No amor, use sua seducência. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 16, 38, 43

Mensagem do dia

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua mãe”, este é o primeiro mandamento com promessa: “para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”. Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.

Efésios 6:1-4