Horóscopo do dia 25 de julho

ÁRIES

A Lua entra em seu signo e você ganha disposição extra! Mas o andamento do serviço vai depender, na maior parte, da sua iniciativa e do seu esforço. É um bom momento para se divertir com os amigos e colocar a conversa em dia. No amor, deixe a timidez de lado. Cor: AMARELO Palpites: 19, 16, 52

TOURO

Agir em grupo será o segredo para o sucesso e você não terá dificuldade para se entender com os outros na parte da manhã. Depois, a Lua se muda para o seu inferno astral, então diminua o ritmo e aproveite sua própria companhia. Seus encantos vão ser poderosos no amor. Cor: PRETO Palpites: 24, 42, 51

GÊMEOS

A carreira está protegida e você vai ter energia de sobra para dar um salto importante nesta área, Gêmeos! Dê prioridade para as tarefas que podem ser feitas junto com os colegas, e você vai se dar bem. Vibes perfeitinhas no amor. Cor: ROSA Palpites: 14, 33, 60

CÂNCER

Estudos e as viagens contam com a proteção das estrelas. Depois, com a Lua entrando em Áries, os assuntos mais práticos vão ocupar sua mente. E com sua ambição em alta, boa parte da sua atenção deve se voltar para a vida profissional. No amor, abra seu coração. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 14, 59, 40

LEÃO

Sua intuição segue em alta, e você começa o dia com mais disposição para fazer algumas mudanças importantes. As finanças contam com a proteção de Mercúrio, e pode chegar uma boa notícia envolvendo dinheiro. Até que enfim! O amor ganha leveza. Cor: DOURADO Palpites: 21, 48, 55

VIRGEM

A Lua em Áries e avisa que você vai ter que lidar com algumas mudanças de última hora, inclusive no trabalho. Se você agir com jogo de cintura, vai se adaptar rapidinho e dar um gás e tanto no serviço. No amor, as coisas vão esquentar! Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 04, 22, 32

LIBRA

Você conta com muito pique para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência. Mergulhe no trabalho e não deixe nada para depois! A Lua se muda para Áries à tarde e coloca os relacionamentos em destaque. O amor recebe a proteção das estrelas. Cor: LARANJA Palpites: 21, 01, 19

ESCORPIÃO

O astral está mais leve e conta com uma dose extra de sorte. Aproveite para participar de um sorteio, aposta ou fezinha! Com maior facilidade para fazer sacrifícios, vale a pena analisar sua rotina e fazer ajustes, priorizando a saúde. O amor recebe vibes gostosas. Cor: ROXO Palpites: 21, 18, 27

SAGITÁRIO

As estrelas enviam good vibes logo cedo para a vida familiar e quem trabalha em casa tem mais chance de melhorar a produtividade. A sorte também sorri para você, Sagita, e pode ter boa surpresa em jogos ou sorteios. E pode se preparar para viver momentos maravilindos no amor! Cor: CINZA Palpites: 31, 41, 49

CAPRICÓRNIO

A Lua entra em Áries, sinalizando que os assuntos familiares ganham mais peso e podem exigir boa parte da sua atenção. Mas você pode agir de maneira mais prática se tiver que tomar decisões importantes. Mais otimismo fará bem ao amor. Cor: MAGENTA Palpites: 25, 54, 34

AQUÁRIO

Você pode receber uma boa notícia envolvendo dinheiro, e há chance até de receber uma grana surpresa. Depois, a Lua destaca sua habilidade de comunicação e poderá apresentar suas ideias, convencer as pessoas e expandir seus contatos. No amor, explore seu poder de sedução! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 02, 18, 56

PEIXES

Você começa esta quinta com pique para cuidar de alguns assuntos pessoais e deixar tudo em ordem, Peixes. E com a Lua brilhando em Áries à tarde, as finanças vão contar com as melhores energias. No amor, dia perfeito para reforçar os laços. Cor: BEGE Palpites: 53, 50, 14