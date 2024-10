Horóscopo do dia 24 de outubro

ÁRIES

A Lua começa a agir no setor mais positivo do seu Horóscopo, e além de deixar seus talentos turbinados, ela promete mais sorte em seu caminho! Só não convém mergulhar na diversão e abusar nos gastos porque instabilidades vão rondar as finanças. A felicidade vai reinar no amor. Cor: PRETO Palpites: 23, 31, 13

TOURO

As atenções se voltam para os assuntos do universo doméstico, e talvez você tenha muitas coisas para resolver em seu lar. Evite perder tempo à toa porque desafios estão previstos. Mas depois tudo vai entrar nos eixos, a harmonia voltará a reinar. Emoções intensas no amor. Cor: AMARELO Palpites: 34, 46, 10

GÊMEOS

A Lua abre o dia com good news e envia muitos estímulos para os seus contatos pessoais e profissionais, meu cristalzinho! Comunicação é o ponto forte do seu signo, e hoje seu dom fica ainda mais poderoso, o que vai fazer a sua estrela brilhar. Clima será de descontração no amor. Cor: DOURADO Palpites: 30, 55, 28

CÂNCER

A Lua muda para sua Casa da Fortuna, troca ótimas energias com Vênus e revela que suas iniciativas não vão ficar sem resposta. Mas ligue o radar pela manhã, quando perrenguinhos familiares e gastos fora do orçamento podem provocar torta de climão. O clima vai esquentar no amor. Cor: ROSA Palpites: 04, 15, 59

LEÃO

A Lua entra em seu signo durante a madrugada e promete deixar seu carisma, vitalidade e alegria lá em cima! Seus talentos vão ficar cristalinos no trabalho, as coisas devem fluir com mais facilidade e até uma graninha pode cair na sua conta. E no amor, seu destino é encantar. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 44, 60

VIRGEM

A Lua muda de cenário, mas o endereço é seu inferno astral e não dá para esperar muita molezinha. Busque apoio na disciplina do seu signo. Além disso, cuide de você e do seu bem estar. As energias ficam melhores mais tarde. O amor fica com vibes mais acolhedoras. Cor: CREME Palpites: 50, 33, 44