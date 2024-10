Horóscopo do dia 23 de outubro

Pode glorificar em pé e pegar firme em seus planos, porque hoje as estrelas vão conspirar a favor dos seus interesses! Aproveite ao máximo as vibes que estão ativas nesta quarta, pois tudo indica que vai chegar lá. Pode esperar muitas alegrias nas amizades e no amor! Cor: ROXO Palpites: 27, 12, 57

A descontração típica do seu signo fica menos evidente, e talvez você prefira se poupar, mas pode ser bom repor as energias e investir em seu bem estar. No trabalho, terá facilidade para se concentrar em suas tarefas e o dia deve ser muito produtivo. O clima vai esquentar no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 21, 45, 18

Além de seguir ao seu lado, a Lua só faz aspectos positivos no céu, e garante um dia perfeito sem defeitos em todos os setores da sua vida! Mas a melhor parte está prevista à noite, quando essas energias vão influenciar suas relações. Clima de magia e romantismo no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 01, 37, 28

As estrelas deixam seu pique nas alturas, e além de ideias férteis e abundantes, você também terá muito entusiasmo para ir atrás das suas metas. Nas relações pessoais, suas opiniões serão ouvidas, e você vai mostrar que tem voz ativa na hora das decisões. Astral romântico no amor. Cor: PRETO Palpites: 33, 31, 42

O cenário astral tá bem sussa e tudo indica que você terá um dia pontuado por muita tranquilidade, arianjo! Será um bom momento para cuidar dos interesses domésticos. No trabalho, as experiências que acumula serão fundamentais para as suas futuras conquistas. Boas vibes no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 43, 47, 34

ÁRIES A Lua segue em sua Casa da Fortuna e realça a sua habilidade para lidar com as finanças, mas nada cairá de bandeja no seu colo. Só procure agir com sutileza e evite comentar suas ambições e estratégias com os outros. Tudo sussa no amor. Cor: PRETO Palpites: 43, 25, 52 TOURO A Lua […]

LIBRA

Suas ambições recebem um belo impulso, e você pode dar um show de competência, garra e talento na profissão. Use e abuse da sua disposição para progredir na carreira ou batalhar pela vaga dos sonhos! Já as relações pessoais e amorosas devem contar com as melhores promessas ao anoitecer. Cor: VERDE Palpites: 42, 53, 44

ESCORPIÃO

Só tem aspectos incríveis no céu, e todos vão trabalhar em favor dos seus interesses! O dia tem tudo para ser de alegrias e realizações. Novidades estimulantes estão previstas nos assuntos que dizem respeito a estudos, viagens e emprego. O amor fica blindado. Cor: BRANCO Palpites: 38, 25, 34

SAGITÁRIO

Seu signo não é do tipo materialista nem dá importância excessiva ao dinheiro, mas hoje pode ralar dobrado pelos seus interesses financeiros. No trabalho, deve se empenhar bastante e vai contar com ótima capacidade de concentração. O amor vai ganhar ares vibrantes. Cor: VIOLETA Palpites: 54, 12, 03

CAPRICÓRNIO

A união faz a força será o lema do seu signo nesta quarta, e o dia é ótimo para somar energias com quem convive ou trabalha. Tudo que fizer em comum acordo com os outros deve frutificar, e você pode dar passos importantes num negócio. A noite promete momentos especiais no amor. Cor: ROSA Palpites: 61, 20, 25

AQUÁRIO

A semana pode parecer mais puxada hoje, isso porque as demandas do trabalho e as responsabilidades não vão dar trégua. Vai com tudo e dê o seu melhor, pois os resultados vão aparecer na carteira e você deve se orgulhar das suas conquistas! Astral firmeza no amor. Cor: MARROM Palpites: 08, 33, 51

PEIXES

A Lua brilha no seu Horóscopo e só faz aspectos positivos no céu. Isso significa que a sorte vai soprar em direção aos seus ganhos e trabalho! Tem tudo para se destacar em suas atividades e pode faturar uma grana extra com seus dons e talentos. Astral repleto de romantismo, paixão e prazer no amor. Cor: AZUL Palpites: 18, 54, 30