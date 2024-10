Horóscopo do dia 22 de outubro  

ÁRIES

Os astros avisam que chegou a hora de dar mais importância ao que você quer, valorizar o que te leva pra frente e realiza profissionalmente!Hoje o Sol começa a circular em Escorpião, empodera sua percepção e seu lado batalhador. O amor promete ser vibrante na intimidade. Cor: GOIABA Palpites: 10, 03, 12

TOURO

Aproveite o dia para ir atrás do que idealiza, só não despreze os sinais e sintomas do seu organismo porque sua disposição pode oscilar.Mas pode ir preparando o coração, pois vibes super positivas vão chegar à noite! O amor fica blindado e protegido. É amém que fala? Cor: PRETO Palpites: 08, 15, 33

GÊMEOS

Sua terça será das mais movimentadas, e você pode esperar de tudo um pouco! Mercúrio e Saturno mandam boas vibes para o trabalho.Mas não marque touca com o bolso e o coração. Instabilidades estão previstas, e atitudes impulsivas podem colocar você no olho do furacão! Cor: VERMELHO Palpites: 01, 39, 10

CÂNCER

Quer primeiro as notícias boas ou as chatinhas? É que o cenário pode ficar tenso em seu lar, e será preciso ter mais jogo de cintura.No trabalho, vai dar bom, e seus talentos criativos podem trazer mais dinheiro. E no amor, tudo fica maravilhoso! Cor: AMARELO Palpites: 12, 57, 28

LEÃO

Os astros mandam bons estímulos para você batalhar por melhorias financeiras e alcançar metas importantes que vão acelerar seu progresso!Só que mais tarde você pode se deparar com tensões e perrenguinhos: fique longe de distrações e fofocas. O amor deve ficar mais cúmplice. Cor: ROSA Palpites: 20, 16, 52

VIRGEM

Os astros recomendam cautela extra com as finanças, controle mais rigoroso do orçamento e uma avaliação cuidadosa das despesas, viu?A boa notícia é que sua inteligência e energia mental estarão turbinadas, e você deve encontrar ótimas saídas para tudo! Sintonia plena no amor. Cor: BRANCO Palpites: 18, 54, 20

LIBRA

Além de Mercúrio, agora também o Sol age em sua Casa da Fortuna, apontando um dia topzera para lucrar e faturar!Mas tretas e cobranças podem tirar você do sério à tarde: fique de boa e não dê tanta importância para o que fez antes e não pode mudar. Astral firme no amor. Cor: AZUL Palpites: 47, 02, 52