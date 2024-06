Horóscopo do dia 21 de junho

ÁRIES

A entrada da Lua em Virgem hoje sinaliza muito trabalho duro pela frente! Mas quanto mais você se esforçar agora, maior será a chance de encher o bolso. A saúde também precisa de mais cuidados. Com tanta coisa pra fazer, o amor fica morno. Cor: GOIABA Palpites: 57, 48, 21

TOURO

O dia começa com excelentes vibes, graças à Lua no seu paraíso astral! Vai contar com a sorte e uma dose extra de criatividade, inclusive no trabalho. À noite, porém, pode surgir uma certa tensão com os amigos. No amor, tá tudo impecável, bebê. Cor: ROSA Palpites: 47, 36, 45

GÊMEOS

Seu lado caseiro fica evidente, meu cristalzinho. Vale reservar um tempo para cuidar da casa e fazer algumas mudanças. Talvez não seja fácil equilibrar sua atenção entre o serviço e a família, mas cuidado com cobranças. No amor, tudo ok. Cor: ROXO Palpites: 36, 54, 45

CÂNCER

Seu lado comunicativo ganha destaque, e você pode aproveitar para colocar conversas em dia. Pode ser divertido sair da sua zona de conforto com os amigos, mas cuidado com surpresas pelo caminho. O amor tá num astral descontraído. Cor: LILÁS Palpites: 41, 59, 05

LEÃO

A Lua promete good vibes para as finanças! Há chance de transformar o seu esforço no trabalho em algo mais palpável e finalmente conseguir aquele aumento. Mas vale ter um cuidado maior com os gastos. No amor, converse e abra seu coração. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 44, 05, 50

VIRGEM

A Lua no seu signo ajuda a fechar a semana com chave de ouro! No trabalho, você vai esbanjar confiança e tem tudo para se destacar. Mas se coloque no lugar do outro em alguns momentos, para não arrumar treta. O amor reserva boas surpresas. Cor: VERDE Palpites: 33, 60, 59

LIBRA

Além de destacar seu sexto sentido, a Lua troca boas energias com outros astros — e quem sai ganhando é você! Só mantenha o foco nas tarefas, valeu? Se precisar, tire alguns momentos para relaxar e repor suas energias. O amor promete ficar animado! Cor: AZUL Palpites: 38, 43, 25

ESCORPIÃO

Sextou, e a Lua em Virgem manda as melhores energias para ir atrás dos seus sonhos. No trabalho, compartilhe suas ideias e explore coisas novas, especialmente se puder aumentar seu conhecimento no caminho. No amor, saia da rotina! Cor: MARROM Palpites: 17, 08, 15

SAGITÁRIO

A Lua coloca a carreira em destaque, então, o astral é perfeito para ir atrás das suas ambições! Mas com tanta coisa acontecendo, pode ter que lidar com cobranças de familiares pela sua ausência. Boas vibes no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 36, 25, 27

CAPRICÓRNIO

Você terá disposição para sair da rotina e rever pessoas que estão longe. Mas, primeiro você precisa cuidar do serviço, e é aí que você vai mostrar criatividade e jogo de cintura para dar conta de tudo que aparecer! Clima descontraído no amor. Cor: LARANJA Palpites: 55, 03, 48

AQUÁRIO

Bom momento para encerrar um ciclo antes de se envolver em algo novo. O seu sexto sentido se destaca e tudo isso deve se refletir no seu bolso, então não se apresse e dê um passo de cada vez. No amor, a sua seducência vai abalar! Cor: CINZA Palpites: 27, 54, 20

PEIXES

Atuar em equipe pode ser a escolha mais produtiva no trabalho, peixinha! O contato com colegas e clientes conta com as melhores vibes, e os relacionamentos em geral também estão protegidos, inclusive os amorosos. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 12, 09

MENSAGEM DO DIA

Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor.

Josué 24:15