Horóscopo do dia 20 de junho

ÁRIES

Os astros prometem novidades para esta quinta! Você conta com uma dose extra de sorte, charme e poder de comunicação, o que pode facilitar suas relações. Mas as finanças pedem mais cautela, tá? No amor, clima animado. Cor: CEREJA Palpites: 09, 52, 19

TOURO

A vida familiar deve ficar sob os holofotes, e é em casa que vai encontrar a base para seguir com seus planos. Só cuidado para não arrumar treta com a família: às vezes, é melhor ceder do que ter razão, meu cristalzinho. No amor, controle os ciúmes. Cor: VERMELHO Palpites: 37, 03, 19

GÊMEOS

As estrelas reforçam o seu traquejo social. Aposte no seu raciocínio rápido e compartilhe suas ideias com os colegas! As boas energias da manhã também são perfeitas pra resolver qualquer mal-entendido. No amor, o diálogo será importante. Cor: PRATA Palpites: 56, 20, 45

CÂNCER

A Lua promete excelentes energias para encher o bolso! Mas bora se concentrar no trabalho, porque o dinheiro não vai cair do céu. Mas deixe a sua sorte em segredo, assim, dá para deixar os invejosos longe. No amor, controle o ciúme. Cor: ROXO Palpites: 45, 36, 54

LEÃO

Você começa o dia com muita energia para brilhar e realizar as suas esperanças. Mas nem tudo é perfeito, e seu jeito mandão pode causar atritos. Não é hora de exigir que tudo seja feito apenas do seu jeito. Ah, e no amor, pegue leve nas críticas. Cor: LILÁS Palpites: 22, 50, 49

VIRGEM

Talvez precise diminuir um pouco o ritmo em algumas áreas para poupar energia. Mas no começo da tarde, o astral muda e você vai precisar lidar com imprevistos. Mas você vai chegar longe se ouvir sua intuição! No amor, não se desgaste por bobagens. Cor: BEGE Palpites: 44, 41, 32

LIBRA

A quinta tá tranquila, e o astral está bom para pensar fora da caixa e investir no seu sucesso! Se tiver a oportunidade de viajar, vá em frente. A companhia dos amigos será bem-vinda, mas pode ter uns abacaxis. No amor, boas vibes. Cor: PINK Palpites: 42, 15, 23

ESCORPIÃO

Sua ambição segue em alta, e tanta dedicação deve trazer benefícios. Algumas mudanças devem cair bem, mas adiante os contatos, porque você pode ter dificuldade para lidar com pessoas à tarde. No amor, nada de cobranças ou críticas. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 16, 38, 47

SAGITÁRIO

As estrelas avisam que deve sobrar animação para sair da rotina e tentar algo diferente no trabalho. Os relacionamentos em geral também contam com boa vontade e uma dose extra de otimismo. No amor, o alto-astral dá o tom. Cor: VERDE Palpites: 33, 26, 53

CAPRICÓRNIO

Mudanças estão na ordem do dia. Além disso, seu sexto sentido está afiado e vai mostrar a saída para qualquer imprevisto que pintar pela frente. A saúde pede uma atenção extra. Já no amor, vai precisar driblar uns perrengues. Cor: PRETO Palpites: 16, 46, 18

AQUÁRIO

Os relacionamentos estão protegidos! Aproveite para fazer novos contatos, conversar e até assumir uma nova parceria. Aposte no jogo de cintura para driblar perrengues com a família. No amor, só tenha cuidado com o ciúme. Cor: GOIABA Palpites: 10, 39, 03

PEIXES

O trabalho deve render pacas, mas nem tudo é perfeito, e a comunicação pede um pouco mais de cuidado. A saúde também pode se beneficiar de alguns cuidados. No amor, a dica é colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Cor: BRANCO Palpites: 11, 56, 54

MENSAGEM DO DIA

Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos; pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará na terra e desfrutará segurança.

Salmos 37:1-3