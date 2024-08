Horóscopo do dia 1º de agosto

ÁRIES

O novo mês chega com vibes astrais superpositivas e você tem razões para glorificar de pé! A Lua começa a brilhar em Câncer e anuncia um dia feito sob medida para cuidar dos interesses profissionais e familiares. No amor, o desejo de curtir deve falar mais alto. Cor: VERMELHO Palpites: 19, 34, 27

TOURO

Com sua simpatia no modo turbo e a mente cheia de ideias, deve se destacar bastante na vida pessoal e profissional. Os estudos também ficam favorecidos, graças às boas vibes de Mercúrio e da Lua. No amor, a sintonia será de corpo, mente e alma. Cor: AZUL Palpites: 12, 18, 48

GÊMEOS

Os astros favorecem seus interesses materiais, e garantem que o primeiro dia do mês será propício para faturar. Se trabalha por conta, você pode aumentar os seus lucros. No amor, vai dar mais valor para sua segurança emocional. Cor: LILÁS Palpites: 13, 23, 32

CÂNCER

Pode levantar as mãos para o céu, porque o cenário não poderia ser mais positivo para você neste início de agosto. A Lua desembarca em seu signo e junto com Mercúrio, anuncia um dia perfeito sem defeitos. No amor, astral feliz. Cor: AMARELO Palpites: 08, 33, 23

LEÃO

A Lua abre o mês em um setor controverso e deixa os leõezinhos mais tímidos. Mas mesmo assim, o dia pode ser bem produtivo na vida profissional! Só que você terá que se empenhar um pouco mais para descontrair e interagir com os outros, valeu? Boas vibes no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 45, 12, 03

VIRGEM

Você já fica de antena ligada nos objetivos que quer alcançar e, se depender das estrelas, terá todo incentivo para realizar seus sonhos! Nas relações pessoais, os amigos estarão contigo para o que der e vier. O amor fica abastecido de harmonia e companheirismo. Cor: VIOLETA Palpites: 59, 40, 23

LIBRA

A Lua no seu Horóscopo troca likes com Mercúrio, anunciando um dia ótimo para conquistas, especialmente na carreira e nas finanças. Você vai contar com ótimas vibes para revelar seus talentos e pode se dar bem em tudo o que fizer! No amor, o clima é de maior romantismo e paixão. Cor: MARROM Palpites: 17, 08, 44

ESCORPIÃO

O interesse por assuntos e atividades diferentes deve aumentar, e a vontade de crescer pode te levar mais longe. Sua energia espiritual também se fortalece, e você vai se sentir mais confiante para tudo. Amém! O amor fica blindado e protegido. Cor: PRETO Palpites: 04, 41, 23

SAGITÁRIO

O novo mês começa com transformações, mas você deve quintar sem grandes preocupações, numa boa! Aliás, tem tudo para resolver assuntos importantes que envolvam dinheiro, trabalho e saúde. Pode até se livrar de uns abacaxis! No amor, os desejos estarão à flor da pele! Cor: VERDE Palpites: 23, 42, 15

CAPRICÓRNIO

Mercúrio segue no setor positivo do seu Horóscopo e de boa com a Lua, anunciando um dia maravilhoso! As coisas vão fluir com muita facilidade na vida profissional, pessoal e também no lado material. E surpresas deliciosas devem rolar no amor! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 15, 23, 32

AQUÁRIO

Chegou a hora de se valer das suas ideias criativas e dos seus talentos! Pois a Lua garante que você tem tudo para dar um show em suas atividades. Isso sem falar que também poderá realizar transações vantajosas se explorar seu tino para negócios. No amor, vai sentir mais firmeza. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 11, 34, 61

PEIXES

A Lua sopra ventos sortudos em sua direção! As relações pessoais vão às mil maravilhas, e os astros colocam a cereja do bolo na vida amorosa. O dia ainda será ideal para quem gosta de uma fezinha. No trabalho, brilhará em atividades que dependam de cooperação e criatividade. Cor: SALMÃO Palpites: 10, 52, 19

Mensagem do dia

17 Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira; ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação.

O Senhor Deus é a minha fortaleza.

Habacuque 3:17-19a