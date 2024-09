Horóscopo do dia 19 de setembro

ÁRIES

Você vai dar um show na hora de correr atrás dos seus sonhos! Aproveite essa energia para definir objetivos e conquistar algo que sempre quis. No trabalho, vai sobrar jogo de cintura para evitar atritos e se entender melhor com os outros. As estrelas enviam as melhores vibes para o amor. Cor: LILÁS Palpites: 52, 43, 16

TOURO

Vai se sair melhor se agir de maneira discreta: é que a Lua segue infernizando seu signo e avisa que não é hora de fazer planos mirabolantes. A boa notícia é que Sol e Urano enviam vibes poderosas para você contar com a sorte, inclusive fazendo uma fezinha. O amor conta com a proteção das estrelas. Cor: PRETO Palpites: 36, 45, 34

GÊMEOS

A quinta começa com pique total para correr atrás dos seus sonhos, e até para se arriscar um pouco fora da sua zona de conforto. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para o trabalho. As amizades e a vida familiar contam com a proteção das estrelas. O amor fica cheio de companheirismo. Cor: VIOLETA Palpites: 39, 09, 30

CÂNCER

O trabalho vai concentrar boa parte da sua energia, e é preciso manter o foco se quiser que o serviço renda. A boa notícia é que você vai se esforçar bastante para conquistar o reconhecimento que merece e isso deve se refletir diretamente na sua carreira. No amor, vale sair da rotina. Cor: AZUL Palpites: 09, 12, 39

LEÃO

Tudo o que envolve cooperação e espírito de equipe tem mais chance de dar certo. E isso também vale para o trabalho! As finanças também contam com a proteção das estrelas, assim como o seu carisma para enfrentar pepinos. O amor conta com bom humor e animação. Cor: VERDE Palpites: 26, 17, 15

VIRGEM

O astral é favorável para encerrar pendências e assuntos que estava empurrando com a barriga há algum tempo. Sua intuição continua em destaque e você vai chegar mais longe se prestar atenção aos avisos que receber. No amor, vai sobrar paixão para curtir momentos intensos. Cor: CREME Palpites: 32, 15, 44

LIBRA

A Lua segue animando os relacionamentos, e você vai fazer o possível para deixar a solidão bem longe hoje. A sua intuição segue a mil e pode descobrir algo que estavam escondendo de você, mesmo sem querer. No amor, as vibes de hoje ajudam a fortalecer os laços. Cor: DOURADO Palpites: 12, 30, 55

ESCORPIÃO

Para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, talvez você tenha que fazer algum sacrifício se quiser deixar tudo em ordem. E coloque as mãos na massa mesmo, porque as estrelas avisam que valerá a pena! No amor, deixe o alto–astral falar mais alto e saia da rotina. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 05, 23, 59

SAGITÁRIO

Você começa o dia esbanjando simpatia e alto–astral por onde passar. Aproveite essa vibe para convencer as pessoas e mostrar suas ideias. A sua dedicação ao trabalho não vai passar em branco, e a sorte vai sorrir para o seu lado! No amor, cubra o par de mimos, e vai receber o mesmo em troca. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 38, 45, 11

CAPRICÓRNIO

Se depender das estrelas, você começa o dia com mais facilidade para lidar com tarefas que exigem espírito prático. E se ouvir seu sexto sentido, pode descobrir um segredo do passado ou de alguém da família. No amor, bom humor e romantismo tomam conta. Cor: BEGE Palpites: 44, 51, 08

AQUÁRIO

Sua habilidade para se comunicar será um dos seus pontos fortes. Você poderá formar parcerias e atrair as pessoas só usando um bom papo. Mudanças em casa, incluindo o início de uma reforma, contam com a bênção dos astros. Altos papos e muito carinho no amor. Cor: ROSA Palpites: 09, 56, 20

PEIXES

O dia começa com ótimas energias para você se concentrar nos assuntos que envolvem dinheiro, Peixes. Mas você precisa fazer a sua parte, botar os pés no chão e se esforçar, porque o dinheiro não vai cair no seu colo de presente. O amor fica protegido. Cor: AMARELO Palpites: 21, 12, 48