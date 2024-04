Horóscopo do dia 19 de abril

Áries

Nos negócios, tende a mostrar integridade, honestidade e moral. Aí corre o risco de se dar mal por causa de amigos errados. Atenção pra não fazer papel de trouxa! Com o mozão, podem pensar em mudar de cidade.

Touro

Por comodismo e descuido, talvez não consiga avançar em suas metas. Se estiver na pista, seu poder de sedução deve ganhar muitos matches. Com o mozão, talvez não leve as coisas tão a sério. Com a Lua no setor mais caliente do seu Horóscopo, tudo indica que irá se aventurar mais no sexo.

Gêmeos

Você tende a se envolver no emprego, irá em busca de evolução e assumirá um papel de maior destaque. Na saúde, deve adotar hábitos mais saudáveis, sobretudo na alimentação. Mas se precisa viajar a trabalho, é melhor agir com cautela, pois talvez rolem perrengues.

Câncer

Suas relações tendem a ficar transformadoras e íntimas. Mais criativo, seu signo saberá animar e divertir as pessoas. Será fácil fazer contatos e fechar parcerias profissionais. No amor, talvez fique mais flexível e prestativo com o mozão. Há chance de se envolver com alguém do trabalho.

Leão

Tudo indica que irá se dedicar às suas tarefas, estará responsável e contará com criatividade pra solucionar problemas. Há sinal de transformações na sua rotina no serviço. Em vez de agir por impulso, tenha mais cuidado ao escolher com quem se associa.

Virgem

A Lua tá plena e troca likes com Plutão, sinal de que devem rolar transformações na maneira como pensa e fala. Pode dar ruim no trabalho. Corre o risco de se distrair ou se confundir, o que deve prejudicar seus contatos com colaboradores, colegas e chefes.

Libra

Há sinal de mudanças nas finanças. Tende a ficar imprudente, aí os boletos não perdoam e podem te dar uma surra igual à que a seleção levou na Copa do Mundo. Com o mozão, vai gostar de mandar whats sobre o seu dia, declarações e marcar o love em posts engraçados.

Escorpião

A Lua migra pra sua Casa do Dinheiro à tarde e talvez não se apegue tanto a bens materiais, mas pode gastar com coisas que te dão alegria e conforto. No amor, tende a buscar sinceridade, liberdade e que o seu amor. Se entregue por completo ao romance.

Sagitário

Meninos e meninas, a sexta começa bombando. Só é bom não sair contando seus louros porque a energia tá braba e o clima pode ser de antipatia e pessimismo. As coisas podem desandar se atua com ensino, escrita, comunicação, viagens ou transporte.

Capricórnio

Seu signo deve ficar mais altruísta, generoso e criativo, além de renovar e aprofundar as relações pessoais. Um amigo pode te dar uma mão quando precisar. Corre o risco de fazer péssimos investimentos e cometer extravagâncias por conta de más influências de amizades.

Aquário

Tende a usar toda a sua força interior para encarar suas ansiedades e superar o desânimo. Também pode se descuidar do corpo e ganhar uns quilinhos a mais. Cautela com problemas digestivos. Tende a correr atrás dos seus objetivos com entusiasmo. Com o mozão, o papo e as risadas devem ir longe.

Peixes

O convívio social tende a trazer crescimento pra você e pode evoluir ao participar de grupos, instituições e organizações. A Lua deixa o seu signo mais imaginativo, otimista, entusiasmado e curioso, mas também descuidado, idealista e pouco prático.

MENSAGEM DO DIA

Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?

O Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram’.

Mateus 25: 35-40