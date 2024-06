Horóscopo do dia 18 de junho

ÁRIES

No trabalho, use a praticidade e o bom-senso. Só não deixe a família em segundo plano — pode ter que encarar cobranças! Mas seu carisma dá show, e as diferenças com os familiares serão acertadas. No amor, aposte em demonstrações de carinho. Cor: LILÁS Palpites: 38, 25, 61

TOURO

Para dar conta de tudo o que precisa fazer hoje, a dica das estrelas é aproveitar ao máximo suas ideias. Assuntos antigos ou lembranças animam o papo com a família. No amor, tenha muito cuidado com o ciúme. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 33, 53, 42

GÊMEOS

Você começa o dia com tudo para organizar as finanças e subir na carreira! Aproveite os bons resultados para impressionar a chefia, bebê. Só cautela para não se arriscar demais, porque há risco de prejuízo. No amor, aposte num bom papo. Cor: MAGENTA Palpites: 25, 16, 46

CÂNCER

Você fica com energia para ir atrás dos seus interesses! Os contatos estão com ótimas energias, sua atenção fica nas finanças, mas nada de arrumar confusão se os seus desejos não forem atendidos, tá? No amor, não arrume encrenca. Cor: LARANJA Palpites: 28, 10, 39

LEÃO

Agir nos bastidores é o conselho dos astros hoje. Faça planos para o futuro, mas guarde essas informações, porque nem todo mundo é de confiança, tá? Qualquer sinal pode ser um aviso — inclusive na saúde. O amor sai ganhando! Cor: CINZA Palpites: 20, 18, 11

VIRGEM

Você começa o dia com pique para correr atrás dos seus objetivos. A habilidade para lidar com as pessoas também segue em alta. Ouça sua intuição e tente descobrir quem merece confiança. No amor, clima mais íntimo pode marcar presença. Cor: VIOLETA Palpites: 36, 18, 30

LIBRA

Se depender da Lua, você começa o dia com uma dose extra de ambição para conquistar o que deseja! Só tenha cautela para não se dedicar demais ao serviço e deixar a família em segundo plano. No amor, aposte nos pontos em comum. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 04, 41, 40

ESCORPIÃO

Há ótimas energias para trabalhar em equipe! Sua curiosidade está a mil, e pode mergulhar nos estudos ou até num novo hobby. Aproveite também para fazer planos para a carreira. Com tanta coisa acontecendo, o amor pode ficar de lado. Cor: BRANCO Palpites: 60, 44, 23

SAGITÁRIO

Você vai precisar de toda a sua energia para encarar surpresas que devem surgir! A Lua vai favorecer mudanças no trabalho e em casa. As finanças, porém, pedem um pouco mais de cautela no final da tarde. No amor, aposte na aventura! Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 24, 51, 14

CAPRICÓRNIO

Aproveite as boas energias para priorizar quem é importante em sua vida. À noite, com a Lua em Leão, mudanças ganham destaque e você pode ter algumas surpresas, até com a sua intuição. No amor, aposte na seducência. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 16, 07, 47

AQUÁRIO

O seu foco no trabalho tem tudo para crescer, e as estrelas enviam ótimas energias! E a melhor notícia é que o dinheiro também deve entrar, bebê. Relacionamentos ficam mais protegidos, o que te ajuda a acertar as coisas com quem ama. No amor, aguarde altas doses de chamego! Cor: MARROM Palpites: 17, 51, 33

PEIXES

Você tá com a corda toda para encarar qualquer coisa que pintar no seu caminho! E mantenha o foco no serviço sem perder a leveza, bebê. À noite, o astral muda e assuntos de rotina e saúde ganham destaque. O amor promete fortes emoções! Cor: CEREJA Palpites: 27, 46, 34