Horóscopo do dia 18 de julho

ÁRIES

Você dá um show de otimismo! Há boas chances de que os problemas se resolvam de maneira muito mais fácil do que esperava. Mas essa impulsividade pode jogar contra seus interesses, por isso, não tome uma decisão importante antes de refletir bem. O amor fica mais gostoso. Cor: LILÁS Palpites: 15, 59, 60

TOURO

Você vai precisar de jogo de cintura para lidar com mudanças que podem cair de paraquedas no seu colo. Mas não há motivo para se preocupar, afinal, tudo indica que essas surpresas serão boas pra você! No amor, aposte na sinceridade. Cor: VERMELHO Palpites: 16, 54, 52

GÊMEOS

Você começa esta quinta com muita disposição para interagir com as pessoas, trocar ideias e expandir seus contatos. À tarde, porém, o astral muda e pode pintar discussão. Sintonia em alta no amor. Cor: PRETO Palpites: 54, 20, 36

CÂNCER

Você pode encontrar oportunidades de engordar as suas economias, mas essa grana não vai cair de presente no seu colo. Talvez não seja tão fácil manter o foco, mas você pode compensar isso com o seu esforço. No amor, foque nos interesses em comum. Cor: BEGE Palpites: 60, 08, 51

LEÃO

A Lua segue em seu paraíso, e envia uma vibe maravilhosa para você se divertir. Mas, primeiro, faça um esforço para colocar as mãos na massa! Pena que nem tudo é perfeito e uma briga não está descartada. No amor, use seu charme. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 30, 46

VIRGEM

Lembranças do passado prometem aquecer seu coração, e é em casa que você vai encontrar o sossego que está buscando. Mas para lidar com as tarefas, talvez precise de mais privacidade para dar conta de tudo. O ciúme pode causar briga no amor, mas logo tudo fica de boa. Cor: AMARELO Palpites: 46, 21, 10

LIBRA

As energias são favoráveis para trocar ideias, lidar com o público, conversar com os amigos ou fazer uma viagem rápida. Você estará com a mente a mil por hora e não terá dificuldade com as tarefas que precisam da sua atenção. O amor conta com good vibes. Cor: AMARELO Palpites: 30, 21, 03

ESCORPIÃO

A Lua avisa que o seu foco estará voltado para as finanças, e você pode ter algumas conquistas envolvendo dinheiro. À tarde, porém, o astral muda e há risco de sair gastando por impulso. O ciúme será o maior desafio no amor, mas manter o bom humor ajuda a evitar uma briga. Cor: BRANCO Palpites: 11, 18, 36

SAGITÁRIO

Vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses e defender suas ideias, Sagita! Talvez falte paciência para lidar com gente chata, mas respire fundo e siga em frente. Um astral descontraído promete mais leveza no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 43, 25, 16

CAPRICÓRNIO

O dia começa devagar, mas as tarefas que podem ser feitas de maneira isolada vão correr melhor do que esperava. A boa notícia é que sua intuição estará afiadíssima e você vai farejar uma cilada a quilômetros de distância! No amor, você pode viver momentos deliciosos. Cor: BRANCO Palpites: 60, 53, 33

AQUÁRIO

Seu lado sonhador e sua habilidade para se relacionar com pessoas diferentes farão toda a diferença para garantir vibes harmoniosas. Hoje, você pode dar um passo mais ousado na busca de um sonho ou projeto antigo. O amor segue blindado. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 32, 59, 06

PEIXES

Você não vai se contentar com qualquer coisa e tem tudo para correr atrás de projetos mais ousados e ambiciosos. Só cuidado para não cobrar demais dos outros ou criar expectativas fora da realidade se quiser evitar uma decepção. Tudo perfeito no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 59, 22

Mensagem do Dia

Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Como diz a Escritura: “Todo o que nele confia jamais será envergonhado”.Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque “todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”. Romanos 10:10-13