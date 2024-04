Horóscopo do dia 17 de abril

ÁRIES

Tudo indica que contará com uma baita energia pra se aventurar, ampliar seus horizontes e assumir o leme da sua vida. Sua inspiração estará a todo vapor e será uma boa hora pra iniciar novos projetos. Os estudos estão favorecidos e você deve ter facilidade pra aprender mais, sobretudo se faz faculdade.

TOURO

A Lua manda um alerta real, oficial: podem rolar transformações. No trabalho, o desejo de ter liberdade e privacidade deve pintar e te levar a fazer algumas mudanças. Um novo ciclo talvez se inicie agora. Seu signo tende a ter melhores resultados se puder trabalhar sozinho ou mais retirado dos outros.

GÊMEOS

Tudo indica que seus relacionamentos profissionais e pessoais estão favorecidos hoje. Associações devem receber uma energia maravilhosa, sem contar que você tende a contar com lábia e sorte pra fazer ótimos contatos e fechar bons acordos. É amém que fala, não é?

CÂNCER

Além de contar com imaginação fértil, tudo indica que terá mais confiança pra apresentar suas ideias no serviço. Seu lado dedicado e prestativo deve bombar e você pode ficar mais popular entre os colegas, clientes ou público em geral. Se estiver atrás de emprego, uma vaga talvez faça os seus olhinhos brilharem.

LEÃO

A Lua ilumina o seu paraíso astral, um dos setores mais positivos do seu Horóscopo, e promete muita coisa boa hoje. Sua criatividade deve ficar nas alturas e você tem tudo pra ampliar os seus conhecimentos. Também poderá contar com algumas facilidades, talvez receba favores e tenha até mais sorte.

VIRGEM

A Lua incentiva o seu lado entusiasmado, comunicativo e imaginativo, o que deve te ajudar a se dar bem no serviço, sobretudo se trabalha em casa ou com parentes. Outra área que se beneficia com esse seu jeito mais agradável é o lar. Tudo indica que seu signo terá mais humor e leveza hoje.

LIBRA

Seu lado comunicativo em alta deve te ajudar a ter sucesso no trabalho, principalmente se lida com comércio, mídia, publicidade ou clientes. Só atenção pra não ficar de conversa fiada no serviço, ok? Seu espírito empreendedor pode pintar, cuide da saúde.

ESCORPIÃO

A Lua tá toda formosa na sua Casa da Fortuna e a sorte deve soprar na sua direção. Talvez seja fácil ganhar dinheiro, sobretudo com produtos femininos, alimentação ou artigos domésticos. Com o bolso cheio, pode pintar vontade de se dar alguns presentinhos, mas nada de sair gastando atoa.

SAGITÁRIO

Se depender do céu, o dia tá tranquilo, tá favorável pra você, sagita! Sua memória, imaginação e comunicação estão em evidência, o que favorece sua estrela a brilhar no serviço. O desejo de liberdade tem tudo pra ficar ainda maior e pode te dar um empurrãozinho para abrir mais os seus horizontes.

CAPRICÓRNIO

Um clima de inspiração e otimismo chega junto e deve proporcionar uma experiência enriquecedora hoje. Aproveite pra refletir, estimular em suas ideias, investir no autoconhecimento e superar limites. Boa hora também para investir nos estudos, ampliar seus aprendizados e, quem sabe, subir na carreira.

AQUÁRIO

Uma vibe aventureira deve soprar na sua direção, acendendo a sua vontade de mudar e ser mais livre, aquarianos. Suas esperanças, ideias e sonhos tendem a ser atualizados, e aí você pode sair em busca de realização e independência. Boas chances de expandir seus interesses e formar parcerias.

PEIXES

A vida profissional terá destaque hoje. O serviço deve dar bom, o que tende a resultar em (rufem os tambores!) grana no bolso. Amém! Tudo indica que você buscará novos desafios, realização, mais liberdade pra agir e menos rotina. Aí há boas chances de mudar de trabalho ou até se aventurar no empreendedorismo.

MENSAGEM DO DIA

“Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou”.

João 14: 1-3