Horóscopo do dia 16 de julho

ÁRIES

O trabalho segue em destaque, e você pode ter novas ideias para resolver assuntos que vinham incomodando há um tempo. Sua intuição também segue afiada e você pode descobrir novas maneiras de encher o bolso, por isso, ouça seus instintos e anote essas ideias. No amor, o desejo tem tudo para crescer. Cor: LARANJA: 30, 37, 03

TOURO

Aposte na diplomacia para não entrar em brigas causa de ciúme nem entrar em discussão com o pessoal de casa. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e você terá facilidade para agir em equipe, identificar e aproveitar melhor as novas oportunidades que surgirem. Boas surpresas no amor. Cor: PRETO Palpites: 50, 32, 58

GÊMEOS

O céu avisa que deve cair muito serviço no seu colo hoje e pra dar conta desse desafio, não dá pra perder tempo sonhando de olhos abertos! E será mais fácil atingir as metas que precisa alcançar se focar nos resultados: seu bolso agradece. No amor, você vai precisar de paciência. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 44, 05, 53

CÂNCER

Suas habilidades para lidar com as pessoas seguem em alta nesta terça, Câncer, mas nem tudo será tão perfeito quanto você espera. Logo cedo, o risco de prejuízo é grande e o céu pede cautela com as compras, viu? No amor, não exagere no ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 30, 57, 39

LEÃO

Assuntos familiares, ligados à sua casa ou ao passado seguem em destaque nesta terça, meu cristalzinho. Logo cedo, você precisa pegar mais leve com os outros e ceder em algumas coisas se quiser manter um ambiente de harmonia ao seu redor. No amor, não pressione demais. Cor: MARROM Palpites: 42, 33, 26

VIRGEM

Tenha cuidado com o que fala porque há risco de se envolver em fofocas ou até ser o alvo de gente que adora um fuxico. Ainda bem que o astral vai melhorando aos poucos e as energias no trabalho vão ser boazudas! No amor, mantenha o bom humor. Cor: CINZA Palpites: 58, 05, 40

LIBRA

A Lua segue protegendo as finanças! E como a grana não vai cair do céu, bote as mãos na massa e aposte no trio fé, foco e café para deixar tudo em dia. Logo cedo, vale redobrar o cuidado e pensar duas vezes antes de emprestar dinheiro ou investir. No amor, não espere muitas novidades. Cor: VIOLETA Palpites: 17, 26, 33

ESCORPIÃO

A Lua ainda brilha em seu signo e avisa que você vai contar com boas energias para cuidar de projetos pessoais. Explore sua habilidade para se comunicar com pessoas e tire o melhor proveito disso. No amor, qualquer pepino se resolve com um pouco mais de carinho e cuidado. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 45, 18

SAGITÁRIO

Com a Lua ainda infernizando seu astral nesta terça, você começa a quarta com mais desconfiança e querendo ficar na sua. Isso nem sempre é algo ruim, mas o dia traz alguns desafios extras e é melhor redobrar o cuidado se tiver que viajar ou fazer uma prova. Clima sussa no amor. Cor: GOIABA Palpites: 39, 37, 19

CAPRICÓRNIO

As amizades estarão protegidas e você pode contar com o pessoal para se divertir, passear ou mesmo colocar o papo em dia. Mas um clima pesado pode virar briga com amigos se não tiver cuidado, inclusive nas redes sociais. No amor, fuja de disputas. Cor: ROSA Palpites: 11, 18, 20

AQUÁRIO

A Lua avisa que sua ambição segue em destaque e você não vai poupar esforços para atingir metas mais altas e impressionar geral. Afinal, as estrelas sinalizam que concentração e esforço serão a chave para o sucesso! O amor ganha mais intensidade. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 08, 15, 24

PEIXES

Você pode inspirar os outros com seu bom humor e seu otimismo, mas é melhor ser mais realista logo cedo e colocar os pés no chão. Planos para uma viagem recebem as melhores energias depois do almoço e o astral alivia aos poucos. O amor fica mais forte. Cor: LILÁS Palpites: 49, 40, 58

MENSAGEM DO DIA

Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito.

Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos.

Deuteronômio 10:17-21