Horóscopo do dia 12 de junho

Áries

Uma grande energia criativa no ar poderá ser dirigida à sua carreira. Caso viva um relacionamento e esteja pensando em outra pessoa, reflita: não vale a pena dar valor a quem está ao seu lado?

Touro

Quanto maior o seu preparo profissional, melhores as chances de assumir responsabilidades. Tudo bem com as finanças. Pode ser interessar por alguém sério, que gosta de ensinar e aconselhar.

Gêmeos

Você vai conseguir manter o foco no trabalho sem prejudicar sua capacidade criativa. Talvez surja um serviço temporário. Na união, celebre o amor e procure ouvir as necessidades do par, especialmente neste Dia dos Namorados.

Câncer

Como as coisas no seu emprego podem não correr bem, seu emocional ficará mais sensível. Se estiver só, poderá se apaixonar por uma pessoa que conhece de vista e começar uma grande aventura.

Leão

Período de intuição e novidades na área profissional. Talvez algo que faça como hobby vire uma fonte de renda. Na conquista, baixe o nível de exigência para atrair alguém especial. Pode até dar tempo pra comemorar o dia.

Virgem

Seus projetos profissionais dependerão do seu impulso para decolar. Deve receber apoio de colegas que acreditam nas suas ideias. Há chance de conhecer alguém interessante pela internet.

Libra

Terá boas ideias para colocar em prática no serviço, principalmente se trabalha por conta. Nos contatos pessoais, procure manter a calma, pois o céu estará tenso. Romance protegido neste dia especial.

Escorpião

Distrações poderão interferir na qualidade do seu serviço nesta quarta-feira. Se estiver com problemas pessoais, é possível que um amigo ofereça ajuda e solução. Um sonho de amor poderá se realizar!

Sagitário

Os astros favorecem a negociação de dívidas: não tenha medo de cobrar pessoas que pegaram seu dinheiro emprestado e não devolveram. Vida a dois cheia de compreensão e objetivos comuns.

Capricórnio

Quem trabalha com público precisará ter paciência, pois pode ter problemas. Notícias de bastidores poderão beneficiar sua carreira. Poderá ganhar uma declaração de admirador(a).

Aquário

Os astros favorecem seu poder de liderança no emprego. Assuma o controle e organize as coisas. O relacionamento amoroso estará protegido, com bastante carinho e ótima comunicação.

Peixes

Evite se comprometer com muitas tarefas no seu serviço para não se perder nas atividades. Se estiver só, saia de casa mesmo sem companhia. Provavelmente, encontrará alguém na mesma situação.