Horóscopo do dia 12 de julho

ÁRIES

A Lua já brilha em Libra e troca likes com vários astros, sinal de que os relacionamentos recebem vibes grandiosas agora, inclusive no trabalho. À tarde, porém, a vontade de se divertir pode atrapalhar a concentração nas tarefas. Não perca o foco, tá? Vibes incríveis no amor. Cor: GOIABA Palpites: 37, 55, 48

TOURO

As estrelas enviam as melhores vibes para o trabalho, sinal de que pode dar conta de qualquer perrengue que aparecer! Talvez tenha que se virar para encontrar tempo para a família e a carreira, mas tudo se ajeita. O amor fica meio parado, mas isso não é algo ruim. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 21, 37

GÊMEOS

A Lua passa a brilhar no seu paraíso astral, sinal de que vai sobrar energia para se jogar em qualquer coisa que chamar sua atenção. E você ainda pode aproveitar pra festejar à noite e se esbaldar com os amigos. O amor também está protegido. Cor: PRETO Palpites: 44, 08, 06

CÂNCER

Você começa o dia querendo curtir o seu cantinho em paz, mas mostre seu lado responsável e encare as tarefas com responsabilidade. Aproveite para relembrar o passado com a família ou organizar aquelas fotos antigas no fundo do armário. No amor, não exagere no ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 44, 06, 33

LEÃO

Raciocínio rápido e boa comunicação serão o segredo para brilhar, e você pode tirar proveito disso para fechar acordos e resolver tarefas. À noite, as estrelas destacam seu lado sociável e favorecem novas amizades. O amor recebe boas energias. Cor: AZUL Palpites: 48, 57, 39

VIRGEM

As finanças recebem energias maravilindas! Pena que o dinheiro não vai cair do céu e, se está precisando de uma grana a mais, o jeito é fazer a sua parte. Só tenha cuidado para não se sobrecarregar, hein? O amor fica um pouco de lado. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 33, 53, 08

LIBRA

A Lua entra em seu signo nesta madrugada, meu cristalzinho, sinal de que você vai sextar com uma dose extra de ânimo! A melhor notícia é que ainda vai sobrar pique para passear e colocar a conversa em dia com os amigos! A sintonia no amor só cresce. Cor: PRATA Palpites: 18, 27, 36

ESCORPIÃO

A Lua entra em seu inferno astral e avisa que o seu pique pode diminuir. Se pintar a chance de ficar no seu canto e descansar, ótimo! Agir de maneira discreta também pode ser uma boa. No amor, não dê espaço para a insegurança. Cor: VERDE Palpites: 15, 24, 40

SAGITÁRIO

Se depender da Lua, que entra em Libra hoje, sua cabeça deve se encher com mil ideias e sonhos, Sagita. O trabalho tem tudo para fluir com tranquilidade, embora as comunicações, deslocamentos ou viagens precisem de uma atenção extra à tarde. O amor vai render momentos deliciosos. Cor: VERDE Palpites: 08, 51, 33

CAPRICÓRNIO

A Lua promete turbinar sua ambição a partir de agora e sua atenção pode se voltar para assuntos mais sérios. A boa notícia é que vai sobrar disposição para correr atrás do que quer, mesmo que seja preciso deixar de lado alguns planos pessoais. Fortaleça o amor. Cor: AMARELO Palpites: 12, 03, 30

AQUÁRIO

Seu lado aventureiro ganha reforço com a Lua, que entra em Libra. O trabalho tem tudo para fluir, especialmente se for feito em grupo. Esportes ao ar livre, caminhada, um cineminha com os amigos ou até um curso novo podem prender seu interesse. No amor, mantenha o alto–astral. Cor: CINZA Palpites: 14, 22, 41

PEIXES

O tédio vai passar bem longe. E com o seu sexto sentido ainda mais afiado, você pode identificar as boas oportunidades e fugir de ciladas. A saúde pede uma atenção extra, então ouça os avisos que o seu corpo envia. No amor, seu lado sensual vai dar as cartas! Cor: AMARELO Palpites: 54, 48, 45