Horóscopo do dia 12 de fevereiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

A Lua muda para a fase Cheia e briga com os astros, recomendando mais tolerância ao lidar com perrenguinhos no trabalho e na vida pessoal. A boa notícia é que o clima tende a ficar mais ameno no período da noite e você pode se entender melhor com quem convive. No amor, tudo deve entrar nos eixos.

COR: AMARELO PALPITE: 09, 45, 16

TOURO

Você de Touro, a Lua ingressa na fase Cheia e se estressa com outros planetas, indicando um período de instabilidades, sobretudo na vida profissional e familiar. Ainda bem que esse astral tenso dá uma trégua e boas novas chegam à noite, com a entrada da Lua em seu paraíso. No amor, um clima de maior leveza e alegria invade o coração.

COR: PRETO PALPITE: 23, 22, 24

GÊMEOS

O dia traz vibes nervosinhas e será preciso evitar esquentar a cabeça com imprevistos. Disputas, diferenças e contrariedades podem marcar presença em suas relações e a vida amorosa também faz parte do pacote treteiro. Sabendo disso, mostre mais paciência.

COR: MAGENTA PALPITE: 18, 03, 21

CÂNCER

Os astros formam aspectos tensos no céu e apontam risco de aborrecimento com grana. Ainda bem que o seu signo é habilidoso e vai dar a volta por cima ao longo do dia. Já à noite, o clima nos assuntos do coração devem ficar bem mais tranquilos e será o melhor momento para resolver baguncinhas.

COR: ROSA PALPITE: 31, 42, 60

LEÃO

Pra você de Leão, perrengues vão rondar seus contatos e relacionamentos nesta quarta-feira, querido leonino / leonina. As vibes nervosinhas podem atrapalhar tanto seus interesses profissionais quanto os assuntos pessoais, principalmente o romance. À noite, o astral deve ficar mais estável e sereno, ideal para conversar.

COR: MARROM PALPITE: 53, 06, 26

VIRGEM

O risco de bagacinha é real e oficial e convém ficar esperta para não se meter em rolos ou intrigas. Tensões podem vir à tona e nem tudo deve fluir de acordo com os seus planos no ambiente de trabalho. A saúde também tende a oscilar. No amor, é melhor manter a discrição e evitar confrontos.

COR: LILÁS PALPITE: 40, 49, 05