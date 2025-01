Horóscopo do dia 08 de janeiro

Paraná - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Para você de Áries, as estrelas enviam as melhores vibes para você lidar com dinheiro hoje. Há sinal de energias positivas para cuidar de tarefas que podem ser potencialmente lucrativas, já que Mercúrio entra em Capricórnio logo cedo e promete turbinar sua vida profissional. Já na vida amorosa, a Lua tende a destacar o excesso de apego ao mozão.

COR: DOURADO PALPITE: 46, 39, 10

TOURO

Você conta com pique renovado para cuidar de alguns interesses pessoais hoje. A carreira pode entrar em destaque e, com boa vontade e soluções mais ousadas, você tem tudo para brilhar. Mercúrio entra em Capricórnio pela manhã e favorece tudo o que envolve assuntos ligados à Justiça. Com bom humor e dedicação, será possível melhorar a convivência com o par.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 24, 22, 40

GÊMEOS

A Lua segue em seu inferno astral e vai ser preciso mais cautela e cuidado na hora de cuidar dos assuntos do dia a dia se você quiser se dar bem. Sua intuição estará mais afiada e há chance de descobrir quem realmente merece sua confiança. Mercúrio está de mudança para Capricórnio nesta manhã e vai turbinar o seu lado mais sedutor.

COR: LARANJA PALPITE: 03, 30, 10

CÂNCER

No trabalho, será mais fácil tentar algo diferente e fora da caixa no serviço, sem medo de correr alguns riscos. Mercúrio em Capricórnio promete animar os relacionamentos e você e o love podem reforçar os laços no romance. Agora, se sonha com um novo amor, saiba que a turma pode dar uma mãozinha apresentando gente nova e que também está na pista.

COR: ROXO PALPITE: 09, 36, 54

LEÃO

Você de Leão, as estrelas avisam que a maior parte da sua atenção deve se concentrar na vida profissional. É um bom momento para quem pensa em trocar de emprego ou mudar de rota no trabalho. Mercúrio entra em Capricórnio e garante que boas ideias serão seus maiores trunfos no serviço. Por outro lado, com tanta coisa acontecendo, pode faltar tempo e energia para investir em uma nova conquista.

COR: ROSA PALPITE: 16, 25, 20

VIRGEM

No serviço, seu espírito de equipe está em alta e você pode se sair melhor agindo em conjunto com os colegas. Planos para uma viagem ou passeio ajudam a desestressar, mas vale qualquer coisa que ajude a sair da rotina. A chegada de Mercúrio em seu paraíso astral avisa que você tem tudo para curtir momentos divertidos e deliciosos com sua alma gêmea.

COR: AZUL-TURQUESA PALPITE: 23, 31, 58

LIBRA

Pode se preparar para um dia movimentado e a boa notícia é que elas têm tudo para serem positivas. O trabalho pode enfrentar transformações, mas essas mudanças têm boas chances de trazer boas novas. Mercúrio passa a destacar seu lado família e a ligação com a casa e com as suas raízes têm tudo para ficar mais forte. Sensualidade e química prometem agitar as coisas na conquista.