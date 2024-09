Horóscopo do dia 06 de setembro

ÁRIES

Seu signo não é conhecido pela diplomacia, meu cristalzinho, mas isso deve mudar hoje! É hora de mostrar mais jogo de cintura no trabalho, e também com as pessoas que são importantes em sua vida. O amor ganha pitadas extras de romantismo. Cor: AMARELO Palpites: 59, 41, 15

TOURO

Sextou, bebê, mas se depender dos astros, seu foco tem tudo para se voltar para o trabalho hoje. Também vale reservar um tempinho para dedicar à saúde e adotar cuidados ou tratamentos de beleza que podem ser feitos em casa mesmo. No amor, saia da rotina. Cor: PRETO Palpites: 27, 09, 02

GÊMEOS

Seu lado comunicativo e animado vai dar o tom. Ótimo dia para resolver assuntos que exigem diplomacia ou para lidar com o público. A sorte também vai sorrir para você, e vale fazer uma fezinha ou entrar em um bolão ou sorteio! No amor, sua estrela vai brilhar Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 33, 60, 14

CÂNCER

Assuntos domésticos ou ligados à família prometem ocupar a maior parte da sua atenção. Também pode pintar a chance de comprar algo para o lar que estava sonhando há um tempão. O seu lado protetor vai fazer hora extra e isso ajuda a fortalecer o amor, mas não dê espaço para o ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 17, 42, 33

LEÃO

Esta sexta será perfeita para fazer novos contatos, conquistar amigos, convencer as pessoas e brilhar nas redes sociais. No trabalho, aposte na sua habilidade para se comunicar e aproveite para expor suas ideias. No amor, é hora de abrir seu coração! Cor: ROXO Palpites: 21, 30, 54

VIRGEM

Ótimas vibes para a sua vida financeira. Aproveite as energias dos astros para rever algumas coisas, organizar as contas, fazer alguns reparos… No trabalho, pode pintar notícia sobre aquela promoção que estava esperando. No amor, controle seu lado ciumento e fortaleça os laços. Cor: VERDE Palpites: 53, 44, 26

LIBRA

O dia tem tudo para começar animado e a sua habilidade para lidar com as pessoas em geral segue em alta, Libra! Se colocar o seu foco no trabalho, vai aproveitar melhor as oportunidades de expandir e fazer contatos interessantes… Muita sintonia no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 44, 53

ESCORPIÃO

Sua intuição, que já é afiada, segue brilhando e pode ajudar a identificar as boas oportunidades que devem cruzar seu caminho. Pode se interessar por assuntos do passado e até aprender mais sobre um assunto místico. No amor, as estrelas prometem animar os momentos de intimidade. Cor: ROSA Palpites: 40, 24, 51

SAGITÁRIO

Seu lado empático segue a todo vapor e você vai contar com muita disposição para estreitar os laços com as pessoas queridas. Tarefas e serviços feitos em equipe podem ser um sucesso, então junte forças com quem tem os mesmos objetivos que você. O amor segue protegido. Cor: CEREJA Palpites: 19, 10, 52

CAPRICÓRNIO

Se depender dos astros, você vai ter pique extra para mergulhar no serviço e correr atrás de novas oportunidades de brilhar. Pintou uma boa ideia para ganhar um dinheiro extra? Anote tudo e coloque em prática o mais rápido possível. O amor ganha uma pitada extra de paixão. Cor: CREME Palpites: 35, 05, 51

AQUÁRIO

Sextou com muita animação! Aproveite para mostrar suas ideias, cooperar com os colegas e adquirir conhecimento. O desejo de ficar nas redes sociais ou sair por aí pode cair bem, afinal, você merece um tempo para relaxar e esquecer o estresse do dia a dia. Astral leve e descontraído no amor. Cor: AZUL Palpites: 03, 21, 54

PEIXES

Nem sempre é fácil desapegar ou mudar hábitos, mas saiba que, no final, tudo vai correr da melhor maneira. No trabalho, siga seus instintos. Se quer se livrar do estresse, reserve tempo para exercitar seu lado espiritual ou praticar exercícios físicos. No amor, vai ser difícil resistir aos seus encantos! Cor: LILÁS Palpites: 32, 08, 50

Mensagem do dia

Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá; gritarão por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva; se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia.

O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam.

Isaías 53:9-11