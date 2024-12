Vestibular 2025 da Unioeste confirma interesse dos jovens pelo ensino superior de qualidade

Neste domingo (15), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) recebeu os mais de 15 mil candidatos para o Vestibular 2025, que oferece 1.324 vagas em diversos cursos de graduação. As provas foram realizadas nos campi da instituição em Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo, além de outras cidades do Paraná, como Curitiba, Guarapuava e Maringá, e ainda em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Em Cascavel, onde quase 4 mil candidatos escolherem a cidade para realização da prova, a movimentação começou cedo. Os vestibulandos chegaram antes das 7h da manhã e, quando os portões foram abertos às 7h30, o fluxo de pessoas foi intenso.

Apesar de contratempos pontuais, as provas começaram pontualmente às 8h30 (horário de Brasília), sem maiores intercorrências. A realização do vestibular transcorreu de maneira tranquila.

No período da manhã, a prova abordou conteúdos da área de linguagens, incluindo a redação, com duração de 3 horas. Na parte da tarde, as questões envolveram outras áreas de conhecimento, e os candidatos tiveram 4 horas para a realização das provas.

O Vestibular 2025 da Unioeste oferece vagas distribuídas entre ampla concorrência e cotas para estudantes de escolas públicas. A distribuição é composta por 50% para ampla concorrência (AC), 50% para estudantes de escolas públicas (EP), com 10% reservados para candidatos autodeclarados pretos ou pardos (PP). Também há uma reserva de 5% de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Em relação ao número de inscritos nos últimos anos, o número de candidatos tem crescido, aumentando assim a concorrência para ingresso no ensino superior. No vestibular de 2020, foram 11.365 inscritos, já nesta edição de 2025, o número superou os 15 mil candidatos.

“Esses números demonstram a vontade dos nossos jovens em ingressar em um curso de ensino superior, especialmente em uma instituição como a Unioeste. Muitas pesquisas destacam que o investimento em educação é fundamental para uma vida mais digna e com a possibilidade de melhores salários. Temos também um compromisso com as bancas especiais, que a cada ano recebem mais candidatos para o vestibular”, destacou o reitor da Unioeste, Alexandre Webber.

Abstenção menor

De acordo com levantamento da coordenação do Vestibular 2025foi menor que a do ano passado, destacando-se como um dos vestibulares mais disputados no estado, a média de abstenções nas nove cidades de prova foi de 24,9%, enquanto no vestibular do ano passado a abstenção foi de 29%.