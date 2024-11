Prazo de rematrículas da rede estadual está aberto

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) abriu, nesta segunda-feira (4), o prazo para a rematrícula dos alunos da rede estadual. O processo é totalmente online. A novidade deste ano é que alunos das redes municipais também podem realizar suas matrículas pela internet, usando o mesmo sistema. Até o momento, 78 municípios aderiram ao uso do sistema, representando 19,5% das 399 cidades do estado.

Na rede estadual, o prazo para rematrículas vai até o dia 12. O processo ocorre pela Área do Aluno. A expectativa da Secretaria é que cerca de 1 milhão de estudantes confirmem suas matrículas para seguir os estudos em uma das 2.091 escolas estaduais. Na rede municipal, os responsáveis informam a escola e a série da criança, sendo automaticamente direcionados para o município de residência.

“A ampliação do uso da Área do Aluno para matrícula e rematrícula representa um avanço importante na governança educacional do Paraná, pois simplifica o processo e melhora a gestão de vagas”, explica o secretário de Educação, Roni Miranda. “Garantir a matrícula é assegurar o direito à educação de qualidade para todos”.

A medida reforça a parceria entre o Estado e os municípios. A Seed-PR apoia as redes municipais pelo programa Educa Juntos, criado em 2022, que fornece materiais didáticos, ferramentas de monitoramento e avaliações diagnósticas, além de formação continuada para professores. Além disso, esse suporte contribuiu para o Paraná alcançar o primeiro lugar nacional no Ensino Fundamental – Anos Iniciais no último Ideb.

Novidades na Rede Estadual

Portanto, para 2025, uma das principais novidades é a possibilidade de o aluno que conclui o ensino fundamental optar entre o ensino médio regular e o ensino médio técnico. A rede estadual conta com cerca de 300 cursos técnicos disponíveis. Além disso, os pais poderão consultar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas, facilitando a escolha.

Fernanda Evangelista, chefe do Departamento de Governança de Dados da Seed-PR, explica que os alunos atuais têm vaga garantida e podem indicar até três escolas de preferência. “Os responsáveis receberão um e-mail informando se a vaga na escola indicada foi conquistada, proporcionando maior segurança”, afirma.