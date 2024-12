Parceiro da Escola: Consulta pública será em 6, 7 e 9 de dezembro

A consulta pública do programa “Parceiro da Escola” – que visa implantar a gestão administrativa e financeira terceirizada nos colégios estaduais do Paraná, foi confirmada pelo NRE (Núcleo Regional de Educação de Cascavel). Ela vai iniciar na próxima sexta-feira (6) e segue até a segunda-feira (9) ocorrendo de forma paralela em todos os 179 colégios do estado de 98 municípios que foram escolhidos para ter o projeto piloto no o próximo ano letivo.

Em Cascavel, seis colégios poderão escolher a nova forma de gestão proposta que são: Colégio Jardim Interlagos, Colégio Eleodoro Ébano Pereira, Colégio Marilis Faria Pirotelli, Colégio Olinda Trufa de Carvalho.

Colégio Ieda Baggio Mayer e Colégio Padre Carmelo Perrone. Na sexta-feira (6) a consulta será das 8h às 20h30, no sábado (7) das 8h às 17h e na segunda-feira (9) das 8h às 20h30.

A consulta à comunidade escolar vai ocorrer mesmo com a suspensão do programa por meio do TCE (Tribunal de Contas do Estado), no dia 15 de novembro, já que a Seed (Secretaria de Estado da Educação) do Paraná está recorrendo da decisão. O TCE solicitou que sejam apresentados estudos e documentos que demonstrem a viabilidade técnica e econômica da iniciativa, já que será feita a contratação de profissionais sem concurso público por meio do regime de CLT.

Regras

Nesta terça-feira (3) a Seed divulgou a Resolução 7.789/2024 que estabelece as regras para as consultas públicas do programa. A consulta será realizada apenas nas escolas elegíveis, listadas na lei que institui o programa. Na cédula de votação, o público apto a votar escolherá entre as opções “sim, aceito a implementação do Programa Parceiro da Escola” ou “não, recuso a implementação do Programa Parceiro da Escola”.

Estão aptos a votar professores efetivos e contratados em Regime Especial, funcionários efetivos e contratados em Regime Especial, pais ou responsáveis por estudantes menores de 18 anos e estudantes maiores de 18 anos completos na data da consulta. O quórum mínimo será a maioria absoluta do quantitativo integrantes da lista de aptos a votar. A lei estadual 22.006/24 que institui o programa foi aprovada em junho deste ano.