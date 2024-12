Educação divulga calendário escolar do ano letivo de 2025

Com uma previsão de atender mais de 33 mil alunos na Rede Municipal de Ensino em 2025, a Secretaria de Educação de Cascavel divulgou no Diário Oficial do Município, o calendário escolar do ano letivo de 2025 para todas as 124 instituições de ensino, sendo 59 Cmeis e 65 escolas.

As crianças terminam o ano letivo de 2024 nesta sexta-feira (13) e retornam aos bancos escolares no dia 5 de fevereiro de 2025. No próximo ano, as aulas seguirão até o dia 19 de dezembro. Já as férias escolares do meio do ano, serão de 11 de julho a 28 de julho de 2025.

Os professores, por sua vez, retornam antes, pois dia 31 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro terão formação continuada e atividade pedagógica. A iniciativa busca aperfeiçoar e atualizar as habilidades dos docentes para oferecer sempre o melhor ensino aos pequenos.