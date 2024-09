Dia da Alfabetização: melhor educação do País, Paraná avança com o Educa Juntos

No Dia Mundial da Alfabetização, celebrado neste domingo, 8 de setembro, o Paraná comemora os resultados do Programa Educa Juntos, iniciativa do Governo do Estado em parceria com os municípios, voltada para a melhoria da aprendizagem e da alfabetização dos estudantes da rede pública.

Dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Educação e o Instituto Nacional de de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que o Estado, que já ocupava o topo do ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, conquistou novamente o status da melhor educação do Brasil, com 6,7 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental, representando aumento de 0,1 ponto em relação à meta estabelecida para o período de 2007 a 2021.

Os resultados posicionam o Paraná como líder nacional no Ideb para o ciclo do 1º ao 5º ano, superando estados como Ceará e São Paulo, o que reforça o compromisso do Estado com a educação de qualidade desde a etapa da alfabetização.

O Educa Juntos, implantado em 2022, tem fundamental papel neste avanço. Desde sua implementação, o programa tem oferecido suporte essencial aos municípios paranaenses por meio da distribuição de materiais didáticos, ferramentas de monitoramento escolar e avaliações diagnósticas. Além disso, o Educa Juntos proporciona formação contínua para os profissionais da educação, ajudando a garantir uma base sólida para o desenvolvimento educacional dos alunos.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destaca que o avanço no Ideb é um reflexo direto do empenho conjunto entre o Estado e os municípios. “Estamos comprometidos com a melhoria contínua da educação. O sucesso do Programa Educa Juntos demonstra a eficácia de nossas ações colaborativas em prol da alfabetização e da qualidade educacional”, afirma.

A coordenadora do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os Municípios (NCPM), Eliane Benatto, esclarece que o programa inclui diversas estratégias voltadas para a alfabetização. “Entre essas estratégias, destaca-se o Alfabetiza Juntos, que proporciona aos municípios materiais complementares de apoio em língua portuguesa e matemática, além de avaliações diagnósticas e de desempenho”, explica. “O programa também oferece formação continuada para os professores que atuam nas turmas dos primeiros e segundos anos”.

Eliane Benatto enfatiza que, pelo relatório de alfabetização divulgado pelo MEC, o Paraná tem hoje 73% das crianças alfabetizadas. “Mas a meta é que 100% das crianças paranaenses sejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental”, destaca.

A parceria entre o Estado e as prefeituras tem sido crucial para alcançar esses resultados. Ela afirma que a colaboração permite uma integração eficaz entre as etapas da Educação Básica, facilitando a continuidade do processo educacional e melhorando o desempenho dos estudantes.

Na Escola Municipal Professor Mário Flores, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), os materiais didáticos desenvolvidos a partir do programa têm feito toda a diferença na jornada de aprendizagem dos alunos.

Para a diretora da escola, Ana Paula Bonetti, o programa trouxe uma contribuição significativa, especialmente na alfabetização. “Os materiais do Educa Juntos são recursos valiosos que têm um impacto expressivo no desenvolvimento das crianças”, afirma.

Ana Paula destaca, ainda, o impacto do programa no contexto pós-pandemia. “Atualmente, as crianças demandam atividades que captem mais a atenção, depois de um longo período em que estiveram predominantemente em contato com telas. O programa tem sido excepcional nesse aspecto, oferecendo atividades que não só atraem, mas também auxiliam no processo de aprendizagem”, complementa.

