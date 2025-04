Curso de reversão sexual de tilápias reúne produtores e técnicos na Unioeste

Toledo - A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Toledo, realizou na última semana, o curso voltado à capacitação de produtores na técnica de reversão sexual de tilápias — um dos métodos mais utilizados na piscicultura da região. Com apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), o evento contou com a presença de diversos produtores de alevinos, técnicos e estudantes interessados em aprimorar seus conhecimentos na área.

A reversão sexual de tilápias é um processo que visa transformar a maioria dos peixes geneticamente fêmeas em machos por meio de tratamentos hormonais nas fases iniciais de desenvolvimento. O objetivo é obter lotes homogêneos e com maior rendimento, já que os machos dessa espécie possuem crescimento mais acelerado.

O curso foi promovido por docentes do curso de graduação em Tecnologia em Aquicultura e Engenharia de Pesca da Unioeste, com apoio técnico e institucional do IDR-Paraná de Toledo que contribuiu com materiais informativos e convite aos produtores. A programação foi dividida entre atividades teóricas e práticas, proporcionando uma troca de conhecimentos para todos os participantes.