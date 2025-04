Venda de veículos no 1º trimestre supera 2008

COMBUSTÍVEL

Redução do preço do litro do diesel passa a valer nesta terça

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (31) a redução de R$ 0,17 por litro no preço do óleo diesel A (utilizado na produção do óleo que chega aos consumidores). A diminuição de 4,6% passa a valer a partir de terça-feira (1º). O anúncio foi feito pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante lançamento de um programa para […]