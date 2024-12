Última chance: prazo para saque do Abono Salarial termina hoje

BRASIL – Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para trabalhadores sacarem o Abono Salarial de 2024. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício. Contudo, R$ 218,9 milhões ainda estão disponíveis na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil para 239.142 trabalhadores que ainda não retiraram os recursos.

Quem tem direito ao Abono Salarial?

O calendário de pagamentos, organizado conforme o mês de nascimento, encerrou-se em agosto e contemplou 26.151.402 trabalhadores. Assim, o valor do Abono Salarial varia entre R$ 118 e R$ 1.412, dependendo da quantidade de meses trabalhados no ano-base de 2022.

Ademais, os requisitos para receber o benefício incluem:

Ser profissional da iniciativa privada ou servidor público;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter trabalhado no mínimo 30 dias em 2022;

em 2022; Receber até dois salários mínimos por mês;

por mês; O empregador deve ter informado corretamente os dados no RAIS ou no eSocial.

O que acontece com o dinheiro não sacado?

Por fim, se não forem retirados, os recursos serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). No entanto, é possível recuperá-los posteriormente por meio do Ministério do Trabalho e Emprego.

Como consultar o Abono Salarial?

Ademais, as informações individuais podem ser acessadas por: