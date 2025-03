Serasa: Estados do Sul sofreram quase 2 milhões de tentativas de fraude com Paraná mira dos golpistas

Paraná - Do total de tentativas de fraude ocorridas no país, 1.902.142 foram registradas nos estados do Sul, representando 16,6% do total nacional. O Paraná foi o estado que mais se destacou, registrando a menor frequência, com uma ocorrência a cada 42,1 segundos, além de totalizar o maior número de golpes bloqueados da região (757.034), a maior participação anual (6,6%) e o maior número de fraudes por milhão de habitantes, atingindo 5.336. Já o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, registraram o mesmo percentual de 11,4% de crescimento na comparação anual.

Cenário Nacional

Em 2024, o Brasil registrou 11.509.214 tentativas de fraudes, um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. Isso equivale a uma ocorrência a cada 2,8 segundos. Considerando o recorte por faixa etária, embora a maior parte das diligências tenha ocorrido entre brasileiros de 36 a 50 anos (33,4%), o maior aumento foi nas investidas direcionadas aos idosos acima de 60 anos (11,9%).

Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, e referem-se a casos evitados por tecnologias capazes de autenticar os usuários. Veja no gráfico abaixo a evolução do acumulado em 2024 e a comparação com o ano anterior.

Segundo o Diretor de Autenticação e Prevenção da Serasa Experian, Caio Rocha, o crescimento dessas investidas reflete a sofisticação dos ataques digitais e a necessidade contínua de aprimoramento das ferramentas de prevenção. “A análise de dados e o uso de tecnologia são essenciais para mitigar esses riscos. Os fraudadores estão cada vez mais ativos e constantemente aprimoram suas táticas, tornando a prevenção um desafio contínuo. Soluções como as desenvolvidas pela datatech, dedicada a aplicar camadas de autenticação, se tornam indispensáveis para antecipar e bloquear ameaças antes que causem prejuízos a consumidores e empresas”.

Tecnologia preventiva

As mais de 11 milhões de tentativas de fraude foram evitadas por meio de tecnologias de autenticação, como a inteligência de dispositivos, que desempenhou um papel fundamental na identificação de fraudes em 2024, evitando mais de 900 mil golpes. Esse tipo de ocorrência se intensificou ao longo do ano, registrando um crescimento de 31,8%.

Apesar desse avanço tecnológico, a maior parte das tentativas de fraude (58,2%) foi detectada por inconsistências nas informações cadastrais. Essas discrepâncias ocorrem quando os dados fornecidos pelos usuários diferem das informações registradas em bases confiáveis ou oficiais, como CPF, endereço, data de nascimento e histórico financeiro. Muitas vezes, tais irregularidades indicam a criação de identidades falsas, manipulação de dados existentes ou o uso indevido de informações de terceiros.

Além disso, padrões fraudulentos relacionados à autenticidade de documentos e à validação biométrica representaram 33,6% das ocorrências ao longo do ano, reforçando a necessidade de soluções integradas para combater diferentes estratégias utilizadas por fraudadores.

Aumento nacional

O Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian também revelou que, em 2024, todas as Unidades Federativas registraram aumento nas ocorrências, variando entre 7,1% e 12,7%. O Mato Grosso teve a maior alta percentual no período, totalizando 252.533 tentativas de golpe identificadas entre janeiro e dezembro.

Apesar do crescimento generalizado, a região Sudeste permaneceu como a mais visada, concentrando 47,6% das ocorrências em todo o país. São Paulo, por exemplo, registrou uma tentativa de fraude a cada 10 segundos, totalizando 3.181.644 casos ao longo do ano e se consolidando como o estado com o maior volume absoluto.

Rocha reforça que investir continuamente em inovação e educação é fundamental para antecipar e neutralizar ameaças de golpe. “O combate às fraudes exige um equilíbrio entre tecnologia avançada e uma experiência segura para o usuário. Somar soluções inteligentes a estratégias de conscientização é essencial para dificultar a ação de golpistas e fortalecer a proteção das identidades digitais”, afirma o diretor.

Em dezembro de 2024, o Brasil registrou 970.665 tentativas de fraude, um aumento de 13,4% em relação ao mesmo mês de 2023. No entanto, na comparação com novembro, houve uma queda de 4,9%, tendência observada em todas as Unidades Federativas e que já vinha se desenhando desde o mês anterior.

Na análise por segmentos, as fraudes em “Bancos e Cartões” recuaram 8,4% em relação a novembro, representando 50,8% das ocorrências do mês. Em contrapartida, o setor de Varejo registrou um crescimento nas diligências de 7,6%, indicando que os fraudadores ajustam suas estratégias conforme as oportunidades e barreiras encontradas no mercado.

Evite fraudes: veja dicas dos especialistas para se proteger

Consumidores:

• Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;