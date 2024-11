Pesquisa da Unioeste aponta aumento de 4,51% na cesta básica

Depois de pesquisas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) registrarem alta na cesta básica de alimentos nas regiões de Francisco Beltrão e de Toledo, em outubro de 2024, agora foi a vez de Cascavel registrar acréscimo neste quesito, segundo nova pesquisa divulgada esta semana, pela equipe do curso de Ciências Econômicas, campus de Cascavel.

Dos 13 produtos pesquisados no município, oito apresentaram aumento em seus preços e entre as altas destacam-se: tomate (18,50%), óleo de soja (8,00%), carne (6,07%) e feijão (5,29%). Por outro lado, somente dois produtos apresentaram queda, sendo eles o pão francês (3,40%) e a margarina (2,17%).

O aumento no preço de cada item é motivado pelo contexto, que envolve lei de oferta e procura, clima, geopolítica, entre outros. Para se ter uma ideia, no caso do óleo, a demanda externa manteve em alta a quantidade exportada, pressionando os preços do produto no mercado interno.

Em outubro de 2024, o valor da cesta básica individual de alimentos (CBA), no município de Cascavel, comparado com setembro de 2024, teve um aumento de 4,51%, passando de R$618,11 para R$645,99.