Conselho do FGTS aprova nova faixa do Minha Casa, Minha Vida

Brasil - O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (15) a ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida para famílias que recebem até R$ 12 mil. Os recursos para a criação da faixa 4 no programa habitacional deverão sair do Fundo Social do Pré-Sal (R$ 15 bilhões). Esse valor será usado na faixa 3 do programa, liberando R$ 15 bilhões do FGTS para a nova linha de financiamento. Outros R$ 15 bilhões serão captados pelas próprias instituições. Com a mudança, a classe média brasileira poderá adquirir imóveis de até R$ 500 mil. Também estão previstos o financiamento de até 420 meses e a taxa de juros de 10% ao ano, abaixo das taxas atuais de mercado (acima de 11,5% ao ano). A nova medida pode ser vista como uma forma de Luiz Inácio Lula da Silva, que deve disputar as eleições em 2026, atrair a classe média.

O Conselho do FGTS também aprovou o reajuste nas faixas do Minha Casa, Minha Vida: o teto de renda para a Faixa 1 será de R$ 2.850. O da Faixa 2 sobe para R$ 4,7 mil mensais, e o da Faixa 3 vai para R$ 8,6 mil. A Faixa 4 vai de R$ 8,6 mil até R$ 12 mil.