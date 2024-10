Paraná: Aplicativo da Shopee vira vitrine de produtos de pequenos empreendedores

O diretor de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, Rogério Chaves, explicou que o programa atua em áreas específicas do Estado, fazendo um diagnóstico para entender as necessidades da comunidade local, trazendo camadas de atuação para que os produtos e serviços regionais ganhem novos mercados.

Os empreendedores foram escolhidos por meio de um edital de chamamento público, voltado àqueles que já participam de atividades do VRS, que envolve regiões como a da Mata Atlântica, no Litoral, com a venda de produtos de banana, palmito pupunha, açaí juçara, frutas sazonais e turismo; do Centro-Sul, com erva-mate e pinhão; do entorno da futura Represa do Miringuava, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, na produção agrícola local; e do Vale do Ribeira, área que é grande produtora de tangerina e com grande potencial turístico.

“Já estamos desenvolvendo essa parceria com a Invest Paraná há um ano. Selecionamos pequenos produtores, de diferentes locais e categorias, que passaram por um treinamento de 90 dias com o time da Shopee para inserir seu produto no nosso nosso aplicativo”, explicou ela. “A Invest Paraná também fez capacitações para a inserção da marca e, no final, criamos o microsite, que é uma página específica dedicada a esse projeto”.

A head de Relações Governamentais da Shopee, Luciana Hachmann, explicou que 90% das vendas do aplicativo no País são transacionadas entre vendedores e consumidores brasileiros. Com origem em Singapura e operando há cerca de quatro anos do Brasil, a Shopee tem mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados. “Um terço da população acessa nosso aplicativo mensalmente, o que torna nossa plataforma uma grande vitrine para os vendedores brasileiros”, afirmou Luciana.

“Graças a esse projeto pioneiro, pequenos empreendedores que tinham uma pequena lojinha na sua cidade e vendiam apenas localmente, passaram a vender nacionalmente”, ressaltou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “A iniciativa, que começou neste ano como teste, ganhou escala e a ideia agora é expandir a parceria com a Shopee, que é uma das maiores plataformas de vendas no mundo. Isso vai ajudar a gerar mais renda aos produtores, além de dar visibilidade aos produtos paranaenses”, complementa o governador.

A iniciativa Do Paraná para o Brasil foi construída pelo Programa de Incubação Shopee VRS e tem 23 vendedores expondo no microsite da Shopee, após passarem por uma capacitação para oferecer seus produtos online. É um dos braços do programa, que incentiva o desenvolvimento econômico sustentável de diferentes regiões paranaenses, sem deixar de lado processos tradicionais e históricos de produção.

Em uma parceria inédita no Brasil, eles passaram a vender seus produtos em uma seção específica dentro de uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo.

Produtos feitos por artesãos e pequenos empreendedores paranaenses ganharam uma vitrine de peso para serem comercializados em todo o Brasil. O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta quinta-feira (10), no Palácio Iguaçu, com representantes da Shopee e vendedores que fazem parte do programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS), da Invest Paraná – a agência de captação de investimentos do Estado.

“A parceria com a Shopee é uma dessas camadas de atuação. Fizemos um projeto de inclusão digital para pequenos produtores, para que eles expandissem suas vendas para todo o Brasil”, disse Chaves. “Antes de colocar o produto na plataforma, fizemos o melhoramento de embalagem e todo um treinamento sobre cuidados no acondicionamento e na própria entrega do produto. O projeto começou como um teste, mas a ideia é de que seja expandido para todas as regiões do Paraná a partir do ano que vem”.

Das 30 vagas abertas, 23 produtores concluíram a capacitação de 196 horas, realizada com encontros a distância e que teve duração de quatro meses. Os temas aprendidos incluíram a descrição de produtos, storytelling, logística, gerenciamento de estoque, composição de preço para plataforma online, entre outras.

A Invest Paraná também auxiliou os produtores com fotos profissionais dos produtos, ajudou na montagem da loja virtual e no cadastro de produtos. A ideia é fazer do microsite uma espécie de feira digital, atraindo compradores de diversas regiões do Brasil com produtos sustentáveis desenvolvidos no Paraná.

Uma das artesãs beneficiadas é Rosemari Raab, que após se aposentar do magistério, tornou seu hobby um negócio. Moradora de Cerro Azul, a Capital Nacional da Ponkan, ela aproveitou a “marca” da cidade para produzir sabonetes artesanais em formato da fruta, que agora são comercializados no aplicativo.

“Eu participei de um curso para artesãos que nos incentivou a produzir algum produto que fosse a cara da nossa cidade. Primeiro desenvolvi uma bolsa de juta em formato de ponkan e depois o sabonete, que usa a casca da fruta para fazer o extrato”, conta ela. “Quando fui convidada para participar do projeto, achei que essa parte digital não era para mim, mas me cadastrei no último dia. Praticamente me pegaram pela mão para aprender essa parte e valeu muito a pena. Além de expôr, a gente acaba buscando um novo diferencial para os produtos e está sempre buscando criar coisa nova”, enfatiza.

Acompanharam a reunião o vice-governador Darci Piana; o gerente de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, Bruno Banzato; o gerente de Relações Governamentais da Shopee, Ricardo Vendramel; o coordenador de Relações Governamentais da Shopee, Rafael Silveira; e os empreendedores que participam da parceria.

Fonte: AEN