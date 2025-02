Lula culpa ‘intermediários’ e defende venda direta para baixar preço da gasolina, do diesel e do gás

Brasil - O presidente Lula propôs que a Petrobras comece a vender gasolina, diesel e gás diretamente para grandes consumidores, com o objetivo de diminuir os preços. Nesta segunda-feira (17), o presidente participou de um evento promovido pela Petrobras no Terminal da Baía de Ilha Grande (Tebig), no Rio de Janeiro, com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Lula criticou a atuação de intermediários no setor, que, segundo ele, contribuem para a elevação dos custos. “A Petrobras tem que tomar uma atitude. A gente precisa vender diesel para os grandes consumidores direto, se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender gasolina direto, se puder vender gás direto… porque o povo, no fundo, é assaltado pelo intermediário. E a fama fica com o governo”.

Durante o evento, também ressaltou que os preços dos combustíveis estão em patamares alarmantes, influenciados por aumentos no ICMS e nas tarifas da própria empresa. “Então, quando sai um anúncio do diesel, da gasolina e do gás, a Petrobras leva a fama e o governo federal leva a fama. E, muitas vezes, a Petrobras não tem culpa nenhuma. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e chega à bomba a mais de R$ 6,49. Ou seja, é vendida pelo dobro”, afirmou o petista, ao comentar que o mesmo ocorre com o gás e o diesel. Lula enfatizou a necessidade de transparência em relação aos preços, para que a população compreenda melhor a formação dos custos.