Indústria do Paraná tem melhor saldo de empregos em três anos

Paraná - A indústria paranaense encerrou 2024 com um saldo positivo de 31 mil novos empregos formais, registrando o melhor desempenho dos últimos três anos. De acordo com dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (30), o Paraná foi o segundo estado que mais abriu vagas na indústria, ficando atrás apenas de São Paulo, que contabilizou 92,5 mil novas contratações.

Setores que Mais Contrataram no Paraná

O setor industrial representou 24% das vagas criadas no estado, consolidando-se como o segundo maior empregador do Paraná. O segmento de serviços liderou com 61,2 mil empregos, seguido pelo comércio, construção civil e agropecuária. No total, o estado gerou 128 mil novos postos de trabalho em 2024.

Segundo Edson Vasconcelos, presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), “o expressivo número de postos de trabalho criados pela indústria do Paraná em 2024 é uma demonstração da grande força do setor, que contribui para a geração de renda e oportunidades no estado”.

Crescimento Expressivo nas Contratações

Atualmente, a indústria paranaense conta com 789,6 mil trabalhadores empregados. O crescimento no número de contratações foi de 341% em relação a 2023, evidenciando um mercado de trabalho mais dinâmico e com salários mais atrativos. No Brasil, o setor industrial acumulou 306.889 novas vagas em 2024, um aumento de 146% na comparação anual.

Apesar dos números positivos, a Fiep alerta para a necessidade de cautela ao interpretar esses dados, pois o crescimento elevado se deve, em parte, à base de comparação deprimida dos anos anteriores. Em 2022, a indústria paranaense gerou 15 mil empregos, número que caiu para sete mil em 2023. Com a retomada da atividade em 2024, o saldo superou 31 mil novos postos de trabalho.

Impacto da Sazonalidade e Expectativas para 2025

Mesmo com a desaceleração tradicional de dezembro, quando há ajustes sazonais no mercado de trabalho, 2024 superou os três anos anteriores. O último desempenho superior foi registrado em 2021, no período de recuperação pós-pandemia.