Índice de Confiança do Empresário se mantém estável

Após duas quedas consecutivas, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) ficou estável no Paraná, com 103,7 pontos.

O indicador é elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com análise estadual da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Na média nacional, o ICEC marca 106,9 pontos.

O item Expectativas do Empresário do Comércio (IEEC) cresceu 2,1% de abril para maio, apesar de uma análise desfavorável das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), que marca 77,7 pontos e caiu 1,7% na variação mensal. Mesmo otimistas, os Investimentos do Empresário do Comércio (IIEC) tiveram redução de 1,2% em maio na comparação com abril.