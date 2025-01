Índice de Confiança do Empresário do comércio paranaense cresce 7% em 2024

Paraná - O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) paranaense ficou em 112,7 pontos em dezembro, com elevação de 0,5% na variação mensal. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

Dentre os fatores avaliados, a opinião sobre as Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) apresentou melhora de 2,5% em comparação com novembro, bem como as Expectativas do Empresário do Comércio (IEEC), com crescimento de 0,5%. Entretanto, os Investimentos do Empresário do Comércio (IIEC) baixaram 0,9%.