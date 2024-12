Em última sessão do ano, dólar abre em alta e ultrapassa R$ 6,20

Na última sessão do ano do mercado financeiro, nesta segunda-feira (30), o dólar comercial abriu em leve alta de 0,21% e chegou a R$ 6,2055 nos primeiros minutos de negociação. Na última sexta-feira (27), a moeda americana encerrou o dia cotado a R$ 6,1932.

Nesta segunda ocorre o último dia de negociações com o dólar comercial e as ações brasileiras no mercado nacional. Isso porque na terça-feira (31), véspera de ano novo, não há operações.

Focus aponta alta na previsão do dólar em 2025

A última edição do ano do Relatório Focus do Banco Central, divulgada nesta segunda, apontou aumento da projeção de analistas para a inflação e o dólar em 2025.

A previsão para o dólar no próximo ano subiu pela nona semana seguida, de R$ 5,90 para R$ 5,96.