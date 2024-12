Em dia de novo leilão do BC, dólar abre em alta, a R$ 6,16

O dólar à vista começou a ser negociado na sessão desta quinta-feira (26/12) em alta de 0,19%, a R$ 6,16. Mais um leilão no mercado à vista do Banco Central (BC) está marcado para a partir das 9h15. O certame terá possibilidade de vendas de até US$ 3 bilhões. Já o Ibovespa futuro iniciou a sessão em queda de 0,18%, aos 121.945 pontos.

Além disso, o novo leilão será mais uma tentativa do BC para segurar a cotação da moeda. No último dia 19 de dezembro, o dólar chegou a ser negociado a R$ 6,30.

Apesar da aprovação do pacote fiscal, investidores seguem inseguros. Isso porque, após a votação do pacote no Congresso, o Ministério da Fazenda revisou para R$ 69,8 bilhões a previsão de economia em dois anos com as propostas. Inicialmente, a pasta esperava R$ 71,9 bilhões de economia com as medidas até 2026.

Entretanto, nas últimas semanas, o BC tem injetado dólares no mercado, ao tentar reduzir a volatilidade causada pela escassez da moeda americana no mercado à vista. Neste dezembro, o BC já injetou US$ 27,76 bilhões no mercado de câmbio, configurando o maior volume para um único mês.