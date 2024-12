TURISMO NACIONAL: João Bortoluzzi celebra retorno às pistas e novos projetos

“Foi um começo muito difícil, mas terminamos com um balanço muito positivo. Voltamos conquistando pódios, a primeira vitória na Turismo Nacional e estreamos dois carros para a equipe. Foram erros e acertos que nos ajudam a evoluir e encaminhar as coisas para 2025”, conta o piloto que deve seguir na Turismo Nacional, mas já recebeu contatos de chefes de equipe de outras categorias para estar em um novo grid para 2025, algo que ainda será decidido ao longo do mês de janeiro.

Após três leilões de rodovias, a Bolsa de Valores de São Paulo será palco de mais uma concessão paranaense nesta semana, na quinta-feira (19), a partir das 11h30. Será leiloado o Lote 6 do chamado Sistema Integrado de Rodovias do Paraná, cujo projeto foi desenvolvido em parceria pelo Governo do Estado e o governo federal, […]

CASCAVEL – A Itaipu Binacional inaugurou nesta terça-feira (17), em Cascavel (PR), uma usina fotovoltaica em parceria com a Prefeitura Municipal. A obra conta com um aporte de R$ 3 milhões da Itaipu, de um total investido de R$ 12 milhões. A contrapartida da Prefeitura Municipal de Cascavel e do Banco Regional de Desenvolvimento do […]

“Independente do período que ficaram conosco, só posso agradecer todos eles. Alguns ficaram apreensivos no início do ano mas seguiram acreditando que tudo daria certo. Cada pódio, cada vitória é dedicada a cada um deles que me permitiram fazer o que mais amo. Também agradeço muito o trabalho dos chefes de equipe, mecânicos e staff, além de minha família e de Deus, que são meus principais suportes”, afirmou Bortoluzzi.

Despedida

A última prova do ano foi disputada no último domingo, no Autódromo de Interlagos. A corrida Endurance teve três horas de duração e João Bortoluzzi formou dupla com o paulista Paulo Cocco. Depois de terem problemas de motor no treino de classificação, a dupla largou das últimas posições e logo estava entre os oito primeiros colocados. Porém, em uma disputa por posição, o carro sofreu um toque que desalinhou os ajustes principais e tirou velocidade, causando uma parada nos boxes de 12 minutos para solucionar o problema. Mesmo assim, a dupla ainda manteve o carro por 70 voltas e fechou a prova na 14ª colocação.

A temporada 2025 da Turismo Nacional tem previsão de início para o dia 23 de março. A categoria poderá correr em Chapecó caso as obras do autódromo sejam concluídas e viabilizem a realizam de uma etapa no ano que vem.