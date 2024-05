Polícia Civil promove reencontro de familiares no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) promoveu o reencontro de familiares em abrigo para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A ação aconteceu com apoio de policiais civis que estão atuando no Estado, desde a tarde de quinta-feira (16). Quatro cães também foram encaminhados junto à família.

Durante monitoramento em um dos abrigos, na zona sul de Porto Alegre, a equipe da PCPR verificou que a família estava sendo realocada para a Região Metropolitana do município, em Cachoeirinha. Prontamente, os policiais civis paranaenses auxiliaram no transporte para que o tutor e os animais pudessem reencontrar a família, que estava em outro local de acolhimento desde o início das chuvas que assolaram o Estado.

“Nos sentimos muito honrados em participar efetivamente do apoio ao Rio Grande do Sul. Ações como esta nos mostram que o trabalho incansável e realizado com dedicação tem resultados, tais como unir novamente as famílias e seus cães”, conta a delegada da PCPR Natália Nichel.