Pavimentação da Alexandre de Gusmão perto da conclusão

Rancy frisou que a Alexandre de Gusmão precisa estar pronta para a abertura do viaduto que faz a nova transposição sobre a BR-277, ligando com a Rua Emílio Bautitz, que também deve passar por intervenção. Ele lembrou que já foram retirados os 38 superpostes que ficavam no trecho entre a Rua Cuiabá e a rotatória da Unioeste e a iluminação temporária da Carlos Gomes já funcionando plenamente, sendo que foram colocados apenas dois superpostes no Trevo da Carelli.

O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Sandro Camilo Rocha Rancy, reuniu a imprensa na manhã de sexta-feira (19) para fazer um balanço sobre esta que a maior obra em andamento da cidade de um total de 49 frentes. A secretaria já realizou, ao todo, cinco medições e outras duas devem ser realizadas na próxima semana, sendo que no total, os trabalhos que iniciaram em setembro do ano passado chegaram a 17% do cronograma executado.

Cascavel – Com o retorno dos dias de sol e o clima contribuindo com os trabalhadores, as obras da “Nova Avenida Carlos Gomes” avançam, agora, com os trabalhos concentrados na Rua Alexandre de Gusmão que recebeu uma nova base para a nova pavimentação. Os trabalhadores e máquina estão na região da Praça do Bairro Maria Luiza e a previsão é de terminar os trabalhos já na próxima semana, se o tempo “colaborar”.

Desde a semana passada, as obras avançaram na Rua Alexandre de Gusmão com a colocação da calçada próxima a Rua Cuiabá

Canteiro central

“Estamos ainda no começo da obra, temos muita coisa a se fazer, as intervenções do canteiro central nós estamos planejando; não vamos retirar tudo de uma vez, nós vamos fazer isso de forma gradativa, justamente pela preocupação da retirada daquela mureta que precisamos de um cuidado redobrado, principalmente, para organizar o trânsito enquanto a obra segue e não permitir que acidentes aconteçam”, disse o secretário, que explicou que o trecho mais complicado será entre a Rua Cuiabá e o viaduto, devido ao funcionamento do comércio e a conexão com o Parque São Paulo.

Para isso, Rancy explicou que estão sendo feito estudos para conduzir os trabalhos com o menor impacto possível, inclusive foi cogitada a possibilidade de fechar todo esse trecho, mas não é possível pelos prejuízos que seriam gerados em todo comércio. “Por isso decidimos fazer em passos mais lentos, gradativos, principalmente esse trecho ali que é de grande comércio, que é uma região intensa, uma ligação entre o Parque São Paulo e o Maria Luiza”, descreveu.

“Queremos avançar a cada duas quadras, no máximo três, trabalhar naquela região e concluir o asfalto e já retirar o canteiro central, fazer o menor canteiro, já deixar todas as vias de rolamento prontas, justamente para ter o menor impacto possível com os contribuintes, com o comerciante, com os proprietários”, detalhou Rancy.

Viaduto de transposição

Sobre o novo viaduto, o secretário reforçou que a obra foi feita para melhorar a trafegabilidade da Avenida Carlos Gomes, mas que ele só será liberado quando ela estiver apta a receber esse trânsito. As obras do viaduto estão prontas e a empresa já entregou, o que está ainda faltando é a colocação das calçadas, mas que nesse caso não fazem parte deste contrato, mas, sim, do contrato da Carlos Gomes e que, por isso, não estão prontas.

“Não faz sentido liberar agora o viaduto sem a Alexandre de Gusmão estar então em condições de receber essa trafegabilidade, lembrando que nós vamos liberar o tráfico provisório de mão dupla sobre o viaduto, porque vamos iniciar as intervenções na Carlos Gomes, e vamos precisar então que Alexandre de Gusmão esteja totalmente liberada, fluindo, para que possa ser jogada a trafegabilidade de veículos da Carlos Gomes para Alexandre de Gusmão”, explicou.

Depois da pavimentação da Alexandre Gusmão estar concluída, o secretário informou que a empresa executará a pavimentação junto ao novo viaduto, onde o pequeno trecho da Rua Emílio Bautitz tem pavimento muito antigo e passará a receber um grande tráfego de veículos pesados e, por isso, será feita a remoção de toda camada antiga, quase 60 centímetros, para execução de um asfalto mais reforçado.

A obra

As melhorias iniciaram no dia 18 de setembro do ano passado e o prazo de contratação é de 15 meses. Em todo o trecho que engloba 56 quadras a base do asfalto está sendo refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver. O valor total de investimento é de R$ 51.144.674,40, pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano).

A obra inclui ainda uma ciclovia, interligando com a Rua da Lapa e revitalização de um trecho da Rua Rio da Paz, local com intenso movimento de veículos próximo ao Terminal Sul. Além disso, está em processo de término a construção do novo viaduto sobre a BR-277, que também faz parte do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) de Cascavel.

Fotos: Paulo Alexandre/O Paraná