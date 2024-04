Motociclista morre ao bater contra caminhonete na Rua Pio XII, no Centro

O incidente ocorreu quando a motocicleta que ele conduzia, uma Honda Twister CB250, colidiu com uma caminhonete Chevrolet S-10 na esquina da Rua Fortaleza com a Rua Pio XII.

Um acidente entre dois carros foi registrado na tarde desta quarta-feira (10), no Centro de Cascavel. O fato foi registrado no cruzamento das Ruas Rio Grande do Sul e Uruguai. No vídeo é possível ver o momento da batida, sendo que cada veículo seguia por uma das vias. O Siate foi chamado e atendeu duas […]

A moto ficou presa na frente da S-10, sendo arrastada por mais de 30 metros. O impacto foi tão severo que o capacete de Richard foi lançado, e ele acabou batendo a cabeça no capô da caminhonete e posteriormente no chão, sofrendo ferimentos graves, incluindo uma lesão na perna, que foi quase amputada.

Apesar da rápida mobilização dos socorristas do Siate e do médico do Corpo de Bombeiros, infelizmente não foi possível salvar a vida da vítima, que faleceu no local do acidente.

O condutor da caminhonete foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool. No entanto, suspeita-se que a placa de PARE estaria “quase escondida” atrás de uma árvore, o que pode ter contribuído para o acidente.

A área foi isolada pela Polícia Militar para permitir os trabalhos de perícia da Polícia Científica e o recolhimento do corpo para exames de necropsia.

Via: SOT